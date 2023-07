Hamilton verklaart waarom wederopstanding Mercedes F1 tijd kost

Mercedes zit sinds de introductie van het huidige technische reglement in 2022 in de achtervolging. Tijdens de Grand Prix van Monaco in mei introduceerde het team een forse upgrade voor de W14, waarmee afscheid werd genomen van de zeropods en de vloer en de voorwielophanging werden aangepakt. Met de nieuwe onderdelen heeft de renstal uit Brackley wel degelijk progressie geboekt, maar Lewis Hamilton en George Russell weten dat er meer voor nodig is om op eigen kracht voor de zege te kunnen strijden. Mercedes heeft plannen voor meer upgrades, maar voor de Hongaarse Grand Prix verklaarde Hamilton dat hij niet verwacht dat dit net zoveel oplevert als recent bij McLaren het geval was. "Alles is mogelijk, maar ik denk niet dat we op dit moment een plan hebben voor zo'n grote stap", zei hij.

Hamilton ziet in de complexe luchtstromingen onder de huidige F1-auto's een belangrijke reden voor de moeite die Mercedes heeft om het gat met Red Bull Racing te dichten. "Het ding is dat we niet van de hele auto de luchtstroom kunnen zien. In de windtunnel is dat beperkt, want je kunt de auto maar beperkt verplaatsen", legt de coureur uit Stevenage uit. "Met de nieuwe regels zijn er wel simulaties en nieuwe tools om de stromingsstructuren onder de auto te creëren en te begrijpen. Je zou versteld staan van wat er onder de auto gebeurt met alle wervelingen, wat heel anders is dan bij de vorige generatie auto's. Daar is dus gewoon tijd voor nodig. Bovendien zijn er strikte beperkingen qua financiële bronnen, dus je moet voorzichtig zijn met je keuzes. Als je vol de ene richting inslaat, kun je weken aan ontwikkeling en tienden aan snelheid verliezen. Je moet dus heel methodisch zijn bij het doorlopen van dat proces. Ik zou willen dat het sneller ging, maar dat is helaas niet zo."

Mercedes blijft in de achtervolging gewoon upgrades brengen, stelt Hamilton, die vertrouwen haalt uit een recente bijeenkomst met alle afdelingshoofden en lovend is over de teruggekeerde technisch directeur James Allison. "Voor de komende races zitten er dingen in de pijplijn. Dat is altijd het geval, want er is tijd nodig om dingen te maken", aldus Hamilton. "James is geweldig. We hebben een goede relatie. Hij weet wanneer hij streng moet zijn en eigenlijk is hij eerlijk gezegd nooit soft. We hadden recent een geweldige meeting met alle hoofden van afdelingen, George en ik om ervoor te zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op staan. De communicatie was geweldig en we hebben het volle vertrouwen in hen. Als groep gaan we daar komen waar we moeten staan, daar is alleen tijd voor nodig."