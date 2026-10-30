Formule 1 GP van Mexico

Lewis Hamilton: waarom hij ‘anders gebouwd’ is om nog ‘voorlopig’ in F1 te blijven

Lewis Hamilton is van plan tot ver in de 40 te blijven racen in de Formule 1 – maar alleen als hij competitief kan blijven

Haydn Cobb Stuart Codling

Gepubliceerd: 30 okt 2026, 17:58

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Lewis Hamilton, Ferrari

Foto: Liam Fabre

Lewis Hamilton is van plan om “in de voorzienbare toekomst” in de Formule 1 te blijven racen als hij competitief kan blijven, nadat hem was gevraagd of hij realistisch gezien kan verwachten mee te doen aan de pas aangekondigde Grand Prix van Afrika.

Eerder deze maand maakte de F1 het plan bekend voor een nieuwe race in Rwanda, die de titel Grand Prix van Afrika krijgt, op zijn vroegst vanaf 2030.

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Hamilton, die zich al lange tijd inzet voor een terugkeer van de F1 naar Afrika, zou dus tot ver in de veertig in de klasse moeten blijven om mee te doen aan de eerste race in Rwanda.

De 41-jarige wuifde twijfels weg dat hij uit de F1 zou vertrekken voordat de eerste Grand Prix van Afrika plaatsvindt, ondanks dat hij erkende dat hij midden veertig zou zijn als de race in 2030 wordt gehouden – het vroegste moment waarop het evenement gepland staat, mits de aanleg van het circuit en de infrastructuur binnen die termijn wordt voltooid.

“Allereerst hebben jullie hier in 70 jaar nooit iemand zoals ik gehad. Ik heb het gevoel dat ik anders gebouwd ben”, zei Hamilton voorafgaand aan de Grand Prix van Mexico van dit weekend.

“Natuurlijk zijn er uitdagingen die voor me liggen en die ik niet kan voorzien, die met de leeftijd komen. Maar onderweg, tijdens deze reis, zijn er zoveel vooropgezette ideeën geweest dat je reactietijd achteruitgaat. Hebben jullie mijn reactie in de vorige race gezien? Mijn reactie is sneller dan die van sommige van de jongste mensen hier.

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Er zijn dus veel middelen die je kunt gebruiken om jezelf en je geest scherp te houden, zolang je bereid bent alles op te offeren, en dat ben ik op dit moment. Ik kan niet zeggen of ik over vier jaar nog wil blijven doen wat ik nu doe, maar ik hou nog steeds van wat ik nu doe.

“Ik ga er nog steeds volledig voor, en dat zal ik in de voorzienbare toekomst blijven doen.

“Of ik op mijn 44e kan concurreren met een 20-jarige, wie weet? Maar op mijn 41e kan ik concurreren met een 20-jarige. Dus de tijd zal het leren. Of ik hier in de jaren dertig nog ben, zullen we zien.”

Hamilton gaf echter toe dat hij niet in de F1 zou blijven als hij niet competitief is, waarmee hij zichzelf in feite het doel stelt om de rest van dit decennium mee te strijden om pole positions, zeges en wereldtitels.

“Maar ik wil nooit langer blijven dan gewenst, in de zin dat de prestaties er niet meer zijn”, zei hij.

“Ik wil niet rondrijden terwijl die [snelheid] echt, echt sterk is teruggevallen, mijn reactievermogen is teruggevallen, mijn gedrevenheid is teruggevallen. Mijn snelheid is teruggevallen, wat iedereen vorig jaar heeft gezien, maar daarin heb ik iedereen ongelijk bewezen, en ik zal blijven proberen dat te doen.”

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Hamilton is niet de oudste coureur op de huidige F1-grid, want de 45-jarige Fernando Alonso ligt vast om in 2027 voor Aston Martin te racen – wat de zevenvoudig wereldkampioen een duidelijk voorbeeld geeft dat het mogelijk zou zijn om minstens tot 2030 in de F1 te blijven.

Toevallig haalde Alonso zowel na de Grand Prix van de Verenigde Staten als in de aanloop naar de Grand Prix van Mexico uit naar enkele van zijn jongere F1-rivalen, toen hij zei dat “de kwaliteit van de coureurs in het onderste derde deel van de grid heel laag is”, nadat hij in Texas betrokken was bij een botsing in de openingsronde met Alex Albon.

Alonso blijft achter zijn uitspraken staan en legt uit dat hij vond dat het om een al langer bestaand probleem in de F1 ging.

“Wanneer je achteraan op de grid staat, zijn de auto’s moeilijker te besturen”, zei Alonso in Mexico. “Ze hebben minder grip en fouten komen vaker voor omdat je geen omgeving hebt die onder controle is. De auto ontvangt je niet op een prettige manier, dus maak je meer fouten.

“Maar ik vind dat alle incidenten in ronde één, alle aanrakingen, alle voorvleugels die rondvliegen, al dit soort dingen niet nodig zijn. Zeker niet als je achteraan op de grid nergens voor vecht.”

Hoewel de twee onderwerpen niet direct met elkaar verbonden zijn, toont het een overtuiging van zowel Alonso als Hamilton dat leeftijd slechts een getal is als het gaat om competitiviteit en racen in de F1 – mits de vaardigheden en reacties op niveau blijven.

Aanvullende berichtgeving door Ronald Vording

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