Na de eerste twee krachtmetingen van het Formule 1-seizoen 2024 vindt Mercedes zichzelf terug op de vierde plek in het constructeurskampioenschap. Lewis Hamilton en George Russell hebben het podium dit jaar nog niet mogen beklimmen, met de vijfde plaats van laatstgenoemde in Bahrein als het beste resultaat tot nu toe. Het is logischerwijs niet meteen wat Toto Wolff en de zijnen afgelopen winter voor ogen hadden, al benadrukken beide coureurs dat de W15 in potentie wel een goede auto kan zijn.

Vooralsnog schiet Mercedes tekort in snelle bochten, zoals in de data na Jeddah naar voren is gekomen. In het snelle gedeelte van bocht 4 tot en met bocht 8 bleek Mercedes langzamer dan een jaar geleden, terwijl het over de rest van de ronde aanmerkelijk sneller was. Het tijdverlies in snelle bochten was in Bahrein ook al zichtbaar en dat noemde Wolff 'een mysterieus probleem'. Als de formatie uit Brackley er dit kalenderjaar in slaagt om het mysterieuze probleem op te lossen, dan biedt de 2024-auto volgens beide coureurs mogelijkheden – niet meteen om Red Bull een loer te draaien, maar wel in de strijd daarachter.

"Deze auto heeft zeker meer potentie dan die van vorig jaar", trapt George Russell af tijdens de mediadag in Australië. "Die potentie heb je in de voorbije weekenden ook al een beetje gezien tijdens de trainingen. We waren oprecht snel, al ging het toen mis richting de kwalificatie. We hebben wel ideeën over hoe dat komt, al mogen we niet vergeten dat we nog maar drie testdagen voor het seizoen hebben gehad. Als je naar een voetbalteam kijkt, dan moeten die na drie trainingsdagen ook nog beter op elkaar ingespeeld raken en zien hoe ze het maximale uit het team kunnen halen. Op dat punt staan wij nu ook. Achter Red Bull zit alles bovendien zo dicht bij elkaar dat de verhoudingen makkelijk kunnen veranderen."

Teamgenoot Lewis Hamilton, die Mercedes zoals bekend na dit jaar zal verlaten, is een soortgelijke mening toegedaan. "Dit is zeker geen duivels zusje meer, geen kwaadaardige auto. Ik denk zelfs dat we in potentie een hele goede auto hebben, alleen hebben we er tot nu toe nog niet het maximale uitgehaald. Dat komt door fouten die we onder meer met de afstelling hebben gemaakt en daardoor zijn we natuurlijk niet blij met hoe de eerste raceweekenden zijn verlopen. Er moet nog veel meer potentie in de auto zitten, potentie die we er nog niet uit hebben gehaald. De focus van iedereen ligt op het beter begrijpen van deze auto. Ook voorafgaand aan dit raceweekend is daar weer bijzonder veel werk in gaan zitten en heeft iedereen volop met de hoofden in de data gezeten. Ik heb goede hoop dat we een stap kunnen zetten. De eerste paar raceweekenden zijn natuurlijk niet goed geweest, maar het seizoen is nog lang."

Australië een betere kans voor Mercedes dan Japan?

In het fraaie Albert Park jaagt Mercedes op de eerste podiumnotering van het jaar, waarna het F1-circus over twee weken het iconische Suzuka bezoekt. Door de karakteristieken van het circuit in Japan komt de vraag op of Australië van die twee races de beste kans biedt op een podiumstek van Mercedes? "Nou ja, vorig jaar waren we hier op zich wel goed. We kwalificeerden ons als tweede en derde en deden op een bepaald punt zelfs mee voor de overwinning. Dit jaar hebben we veel geleerd van de eerste twee raceweekenden, waardoor we morgen veel dingen zullen testen in de trainingen", reageert Russell. Toch houdt de Brit ook meteen een slag om de arm: "Dit jaar rijden we in Melbourne met banden die een compound zachter zijn. Met name in kwalificaties op de C5-band kan Ferrari erg sterk zijn. Maar goed, als je Red Bull even buiten beschouwing laat, dan kan het daarachter in ieder geval erg spannend worden."

Red Bull buiten beschouwing laten is voor nu de realiteit voor Mercedes, maar is logischerwijs niet wat Russell en co willen. "Uiteindelijk zijn we hier niet om voor P2 te vechten en willen we winnen, al weten dat we nog een berg aan werk te verzetten hebben. Tegelijkertijd kan het in deze sport snel verkeren. Vorig jaar stond Aston Martin meermaals op het podium, terwijl niemand het jaar ervoor had verwacht dat ze vijfde bij de constructeurs konden worden", houdt Russell zich aan positieve voorbeelden vast.