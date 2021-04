Hamilton hoopt met langzamere auto ongelijk van critici bewijzen

De Engelsman breekt zo'n beetje alle records in de Formule 1. Zo won hij sinds 2014 maar liefst 74 van de in totaal 138 verreden Grands Prix, een winstpercentage van 54 procent. In totaal won Mercedes in diezelfde periode zelfs 103 Grand Prix, oftewel driekwart van alle races. Critici wijzen er vaak op dat die cijfers vooral tot stand zijn gekomen door het superieure materiaal van Mercedes, maar Hamilton hoopt dat die mening nu eindelijk kan worden bijgesteld.

De wintertest en de vrije trainingen en kwalificatie van de GP van Bahrein hebben volgens de recordkampioen aangetoond dat niet de Mercedes W12, maar de RB16B van Max Verstappen op het moment de toonaangevende wagen is. Dat Hamilton ondanks dat gegeven de race op Sakhir won, is volgens hemzelf dan ook een zegen. “Dit was zeker een mogelijkheid om een keer het ongelijk van mensen [over de vermeende superioriteit van het Mercedes-materiaal] te bewijzen. Ik heb in het verleden wel vaker de kans gehad om mijzelf [en mijn eigen capaciteiten] te bewijzen, maar ik hoop dat er in de toekomst nog veel kansen komen om te kunnen laten zien wat ik kan.”

Als de Grand Prix van Bahrein één ding heeft bewezen, is dat we ons kunnen opmaken voor een interessante titelstrijd, mogelijk zelfs eentje die we in jaren niet hebben gezien. Hamilton gaf zelf al aan dat de openingsronde van dit seizoen aanvoelde als één van de zwaarste races die hij ooit reed. “Zoals je kon zien was het tempo van de Red Bulls ongelooflijk goed. We kunnen op dit moment in de kwalificatie niet aan ze tippen. Uiteraard dacht ik dat we in de race wat dichter bij elkaar zouden zitten, maar dit was wel heel dichtbij”, vervolgde Hamilton lachend. Hij vond het nog te vroeg om een voorspelling te doen voor de rest van het seizoen. “We weten gewoon niet hoeveel beter of slechter ze zullen zijn op de andere plaatsen waar we naartoe gaan, of hoe goed Mercedes zal zijn. Misschien is onze auto op andere plaatsen wel beter dan hier, of misschien wel slechter - we zullen het moeten afwachten. Maar één ding is zeker, we moeten hard werken om onszelf te verbeteren.”