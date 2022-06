Hamilton vrijgesproken van onnodig langzaam rijden tijdens Q2

Lewis Hamilton verzekerde zich op het Baku City Circuit van de zevende startpositie voor de GP van Azerbeidzjan, maar na afloop van de kwalificatie moest hij zich bij de stewards melden. In een poging om Lando Norris te laten passeren en in een vliegende ronde van zijn slipstream te kunnen profiteren, zou de Mercedes-coureur in de slotfase van Q2 onnodig langzaam hebben gereden, iets wat volgens artikel 33.4 van de sportieve reglementen niet mag. Om te controleren of coureurs zich daar aan houden, dienen zij sneller te rijden dan de afgesproken deltatijd tussen de twee safety car-lijnen, die getrokken zijn bij de in- en uitgang van de pits.

Na beraad besloten de stewards dat Hamilton zich aan de regels gehouden heeft en dat er dus geen straf volgt. "De coureur vertelde dat hij vertraagde om zo gepasseerd te worden door auto 4 (Norris), zodat hij een tow kon krijgen in zijn snelle ronde. Auto 4 had echter dezelfde intentie en besloot hem niet te passeren", merkten de stewards in hun verklaring op. "Hoewel auto 44 langzaam reed, zagen de stewards dat de deltatijd werd gerespecteerd. Ook zagen zij dat de coureur de linkerkant koos en van de racelijn ging en dit deed op een punt waar het zicht geen probleem was. Daardoor is er geen moment potentieel gevaar geweest voor andere coureurs. De drie auto's op dit punt van het circuit (auto's 44, 4 en 3) waren allemaal bezig met outlaps."

'Ik denk niet dat ik fout zat'

Direct na afloop van de kwalificatie wist Hamilton al dat hij zich bij de stewards moest melden voor het vermeende onnodig langzaam rijden tijdens Q2. Naar eigen zeggen had hij zich aan de deltatijd tussen de twee safety car-lijnen gehouden en reed hij bovendien geheel naast de ideale racelijn. “We behoren tot de langzaamsten op het rechte stuk. Ik heb dus een slipstream nodig. De regel is dat je binnen je deltatijd moet blijven tussen safety car-lijn 1 en safety car-lijn 2. Ik bleef binnen mijn delta en daarna remde ik af en ging ik volledig naast de lijn rijden, zodat andere auto’s er voorbij konden”, legde Hamilton uit.

“Maar dat wilden zij niet. Het interessante scenario is dat er in Barcelona auto’s waren die de delta compleet negeerden en belachelijk langzaam reden. Een of twee van hen werden volgens mij bestraft, ik dacht met een reprimande. Zij gingen echter nog veel, veel, veel langzamer, waarmee hun bandentemperatuur zo’n vijf graden lager werd. Dat was waarom ze zo snel waren. Ik kan me herinneren dat ik hen passeerde toen zij zo langzaam gingen, dus ik had geen problemen. Vandaag hield ik me echter aan mijn delta. Ik reed naast de lijn, het was niet onveilig.”

Op het moment dat Hamilton de media te woord stond na de kwalificatie, achtte hij een straf onwaarschijnlijk. “Ik denk niet dat ik fout zat. Ze hadden de keuze om erlangs te gaan, maar dat deden ze niet. Ik hield me aan de delta. Als dat niet het geval was geweest, had ik het begrepen, maar ik hield me er wel aan.”

