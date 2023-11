Hamilton vreest bocht 1 GP Las Vegas: “En ik zit er middenin!”

Zoals verwacht leverde de kwalificatie in hartje Las Vegas het nodige spektakel op. Zo werden beide McLarens al in het eerste segment uitgeschakeld en haalden Lewis Hamilton en Sergio Perez Q3 niet. De Brit start de race op zaterdagavond als tiende, door de gridstraf van Carlos Sainz schuift hij een plekje op. Toch kijkt hij niet echt uit naar de eerste fase van de race op het glibberige stratencircuit: “Het wordt superzwaar en krap richting de eerste bocht. En ik zit er middenin! Dus dat is niet de beste plek om te zijn.”

Waar Hamilton niet door Q2 kwam, start teamgenoot George Russell de race als derde. De snelheid is er dus wel, maar waar zit het verschil in? De zevenvoudig wereldkampioen legt uit: “Er zijn verschillen in onze afstellingen. Die zijn er altijd. Ik had het gewoon lastig. Gisteren voelde het beter en was ik competitiever. We hebben in de avond wat veranderingen doorgevoerd. Vandaag voelde het niet geweldig. Deze auto zit op het randje. We rijden allemaal met weinig vleugel. De banden zullen snel slijten, misschien wel meer dan we nu weten. Niemand heeft nog op de harde band gereden. Het wordt een lange race, waarin het allemaal draait om het managen van de bandendegradatie."

Video: Samenvatting kwalificatie van de Grand Prix van Las Vegas