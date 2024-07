Hamilton kan leven met P3: “Maar had op voorste rij kunnen staan”

Lewis Hamilton klokte in het laatste deel van de natte kwalificatie op het circuit van Spa-Francorchamps de vierde tijd, maar schuift door de gridstraf van Max Verstappen wegens een motorwissel op naar P3. De zevenvoudig wereldkampioen neemt plaats achter polesitter Charles Leclerc en Sergio Pérez, maar vóór de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri. Verstappen start na zijn gridstraf als elfde.

Op zich is Hamilton tevreden met zijn derde startplek, alleen had er naar eigen zeggen meer ingezeten. “Ik mag absoluut niet klagen”, begint de Mercedes-coureur. “Maar als ik kijk naar mijn theoretische rondetijd, dan had ik tweede moeten staan. Als ik aan het einde nog een nieuwe set banden had gehad, dan was dat misschien ook gelukt.”

Hamilton kwam dat setje banden echter tekort in Q3, omdat hij in het eerste segment een extra run moest rijden. “Ik voel me altijd comfortabel onder deze omstandigheden”, vervolgt de 39-jarige coureur uit Stevenage. “Ik denk dat we verder naar voren hadden kunnen staan als we het qua timing beter voor elkaar hadden gekregen in de laatste stint. We moesten echter eerst door Q1 komen… In dat deel kwamen we enigszins laat binnen, waarna ik weer naar buiten ging. Maar ik kon geen ronde meer rijden door verkeer in de laatste bocht. Het heeft dan wel gevolgen voor de rest van de sessie, omdat je aan het einde nog maar één set nieuwe banden hebt.”

“Gok pakte goed uit voor Leclerc”

Er waren meer coureurs in Q3 die maar één set nieuwe intermediates hadden. Een aantal van hen, onder wie polesitter Leclerc, koos ervoor om deze in de slotfase te gebruiken. Hamilton had zijn verse set inters al eerder in Q3 ingezet en zakte daarna terug in de tijdentabel, omdat de baan aan het einde onverwacht droger werd. “Ons tempo was goed”, vult Mercedes-teambaas Toto Wolff aan bij Servus TV. “We gingen vroeg naar buiten en kozen voor het conservatieve pad. Als we hetzelfde als Leclerc hadden gedaan - gokken op een drogere baan aan het einde, wat voor hem goed heeft uitgepakt - hadden we waarschijnlijk pole-position kunnen pakken.”

In drie van de laatste vier races stond Hamilton op het podium, met als hoogtepunt zijn overwinning voor eigen publiek op Silverstone. Desondanks denkt hij dat het op Spa-Francorchamps lastig wordt om zich te handhaven in de top-drie. “Er is misschien een kleine kans dat we voor het podium kunnen vechten, maar ik denk dat het heel pittig wordt”, reageert Hamilton. “De McLarens staan achter ons. We hebben een Red Bull voor ons en nog een andere snelle Red Bull zal naar voren komen. Ik denk dat het zwaar wordt. Daarnaast zit Ferrari ook bij ons in de buurt.”

