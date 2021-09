Hamilton voorspelt gemakkelijke zege voor Verstappen in Monza

Het zag er veelbelovend uit voor titelkandidaat Lewis Hamilton. De Brit begon op het razendsnelle Monza als tweede, met naast hem teamgenoot Valtteri Bottas. Er werd vooraf veel gesproken over teamorders zodat Hamilton zoveel mogelijk punten zou kunnen inlopen op concurrent Max Verstappen. De praktijk bleek anders. Hamilton kwam door een slechte start achter beide McLarens terecht en pakte in de sprintrace geen punten. Verstappen daarentegen scoorde twee punten met zijn tweede plaats en vergrootte zo zijn voorsprong in het WK. Belangrijker nog: de Red Bull-coureur mag op zondagmiddag door de motorwissel van Valtteri Bottas vanaf pole vertrekken.

Hamilton voorziet een moeizame zondagmiddag en voorspelt een eenvoudige overwinning voor titelrivaal Verstappen: “Je hebt de snelheid van de Red Bull gezien. Ik weet niet of hij [Verstappen, red.] sneller was dan Valtteri, maar ze zijn zo snel. En nu staat hij op pole. Het zou dus een gemakkelijke zege voor hem moeten worden. Ik moet gewoon proberen deze twee gasten voor me in te halen”, zei hij, doelend op McLaren-coureurs Daniel Ricciardo en Lando Norris.

Red Bull wees voorafgaand aan het raceweekend Mercedes aan als torenhoge favoriet, maar komt nu sterk voor de dag. Op de vraag of ze sterker zijn dan verwacht, antwoordt Hamilton: “Ze zijn al het hele jaar sneller dan je zou denken. Ze nemen iedere week upgrades mee. Voor zover ik weet is er pas één race geweest waar ze geen upgrade hadden. Ze maken de auto continu sneller. Ze hebben geweldig werk geleverd, maar complimenten aan Valtteri vandaag.”

Hamilton zal zelf vanaf de vierde plaats moeten komen, achter beide McLarens. In de sprintrace bleek al dat het lastig was om voorbij te komen aan Lando Norris, dus de zevenvoudig wereldkampioen verwacht ook op zondag de nodige problemen: “We moeten bekijken hoe ik voorbij de McLarens kan komen en proberen te schade te beperken. Het is niet geweldig, maar het is niet anders.”