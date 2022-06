De zevenvoudig wereldkampioen heeft een bijzonder moeizame start van het seizoen achter de rug doordat Mercedes veel meer last heeft van porpoising dan de meeste andere teams. Mede hierdoor was Lewis Hamilton na zijn derde plek in de eerste race in Bahrein niet meer op het podium gefinisht. In de Grand Prix van Canada was het stuiteren bij de W13 echter iets minder erg, wat hem in staat stelde om optimaal te profiteren van het feit dat Sergio Perez en Charles Leclerc verder naar achteren stonden op de startopstelling.

“Het is nogal overweldigend om deze derde plek te hebben behaald”, reageert Lewis Hamilton na de race. “We hebben dit jaar zo geworsteld met deze auto, maar we zijn altijd alert en gefocust gebleven en hebben de moed nooit opgegeven. En dat is iets wat mij erg trots maakt en ik erg inspirerend vind. Dus ik wil iedereen hier op het circuit en thuis in de fabriek enorm bedanken.”

Hamilton finishte in Montreal zeven seconden achter Verstappen en Sainz. Hoewel die relatief kleine achterstand volledig te danken was aan een late safety car, heeft de Brit het idee dat Mercedes in Canada dichter bij Red Bull en Ferrari zat dan in de vorige races. “Ze zijn op het moment nog iets te snel voor ons, want ik was echt alles aan het geven. Maar we zijn dichterbij aan het komen. We moeten nu gewoon blijven pushen en hopelijk kunnen we op een zeker moment de strijd aanbinden met deze jongens.”

Drastische aanpassingen

“Het voelt geweldig om weer mee te kunnen doen”, voegt hij later toe in de persconferentie. “Aan het einde was ik heel even staat om bij deze jongens in de buurt te blijven, maar later gingen ze er alsnog vandoor. Dit resultaat geeft mij en het team echter heel veel hoop. Er zit nog meer aan te komen van deze auto, de potentie is er daadwerkelijk. Het is alleen zaak om de afstelling voor elkaar te krijgen. Dat is hetgeen waar we dit jaar erg veel moeite mee hebben: het optimaliseren van de set-up. Dat komt bij deze wagen veel preciezer dan bij de andere auto’s die we hebben gehad.”

Op de vraag hoe het kan dat Mercedes na een ‘rampzalige’ vrijdag op zondag alsnog over een degelijke auto beschikte, antwoordt Hamilton: “Het was niet zo dat we de weg kwijt waren. We zijn met beide auto's gewoon twee verschillende kanten opgegaan met de afstelling en de richting die we voor mijn auto hadden gekozen, was verschrikkelijk. We hebben aan de hand van de verzamelde data vervolgens drastische aanpassingen doorgevoerd aan de set-up en vandaag was de auto veel en veel prettiger om mee te rijden.”

Hamilton heeft goede hoop dat het team met de data van Canada een volgende stap kan maken. “Je komt over een hele race-afstand weer heel veel over een auto en de band die je met een wagen hebt te weten, dus we kunnen veel leren van vandaag. Onze betrouwbaarheid is gelukkig geweldig. We moeten nu blijven werken. Maar ik weet waar ik verlies ten opzichte van de anderen, dus daar zullen we ons op moeten focussen.”

Video: Lewis Hamilton vertelt voor de camera van Viaplay over zijn race