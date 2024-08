Hamilton voor F1-race in Rwanda: "Kunnen Afrika niet blijven negeren"

De Formule 1 spreekt in september met een afvaardiging uit Rwanda, het Oost-Afrikaanse land dat werk wil maken van het organiseren van een F1-race. Als de interesse uiteindelijk omgezet kan worden in een deal, dan krijgt het land de eer om na decennia weer een Grand Prix in een Afrikaans land te organiseren. De laatste keer dat dit gebeurde, was in 1993. Destijds werd de laatste editie van de Grand Prix van Zuid-Afrika verreden. Lewis Hamilton vindt dat het lang genoeg geduurd heeft en acht de tijd dan ook rijp voor een terugkeer van F1 op Afrikaanse bodem.

"100 procent. We kunnen niet races op andere locaties blijven toevoegen en Afrika, waar de rest van de wereld dingen heeft weggenomen, blijven negeren", zegt Hamilton na zijn zomervakantie, die hij deels in diverse Afrikaanse landen heeft doorgebracht, tegenover de pers in Zandvoort. "Niemand geeft iets terug aan Afrika. Er moet daar enorm veel werk verricht worden. Ik denk dat een groot deel van de wereld, dat daar nog niet is geweest, zich niet realiseert hoe mooi en uitgestrekt het er is. Een Grand Prix daar zou denk ik echt in staat zijn om te benadrukken hoe geweldig de plek is en toerisme en allerlei andere zaken kunnen aantrekken. Waarom zijn we niet op dat continent? En het huidige excuus is dat er geen circuit klaar is, maar er is daar minstens één circuit gereed. Op de korte termijn moeten we gewoon dat circuit op en het op de kalender zetten. Daarna moeten we werken aan het uitbouwen van iets wat verder gaat."

Project van de lange adem

Met het circuit dat al klaar is voor F1, bedoelt Hamilton het Zuid-Afrikaanse Kyalami. Die omloop was tussen 1967 en 1985 en vervolgens in 1992 en 1993 gastheer van een Grand Prix. Vorig jaar werden nog pogingen gedaan om het circuit terug te laten keren op de F1-kalender, maar dat bleek tevergeefs. Een race op Afrikaans grondgebied lijkt echter wel tot de mogelijkheden te behoren, want in een recent interview met Motorsport.com gaf F1-CEO Stefano Domenicali al aan dat Rwanda heel serieus is met de plannen voor een Grand Prix.

De afgelopen jaren heeft Rwanda steeds meer interesse getoond in autosport. Zo is het land erin geslaagd om het FIA-gala en bijbehorende algemene vergadering naar hoofdstad Kigali te halen. Daar komen dus plannen voor een Grand Prix bij. Het lijkt een project van de lange adem te worden, maar Hamilton zou het toejuichen als Rwanda een plekje op het schema krijgt. "Rwanda is zelfs een van mijn favoriete plekken die ik bezocht heb. Op de achtergrond heb ik veel werk gedaan", vervolgt Hamilton. "Ik heb met mensen in Rwanda gesproken, maar ook in Zuid-Afrika. Rwanda is een project van de lange adem, maar het is geweldig dat ze het zo graag willen."