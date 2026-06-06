Hamilton prijst Ferrari-engineer: "Mijn Italiaanse Bono"
Lewis Hamilton heeft bij Ferrari een nieuwe race-engineer gevonden. De Brit vergelijkt Carlo Santi zelfs met Peter Bonnington, zijn vertrouwde rechterhand uit de Mercedes-jaren.
Foto: Rudy Carezzevoli / Getty Images
Lewis Hamilton heeft lovende woorden over voor zijn nieuwe race-engineer Carlo Santi. Na een moeizame samenwerking met Riccardo Adami in zijn eerste Ferrari-seizoen spreekt de zevenvoudig wereldkampioen zelfs van zijn "Italiaanse Bono", een verwijzing naar Peter Bonnington, met wie hij jarenlang successen boekte bij Mercedes.
Hamilton vormde gedurende zijn twaalf seizoenen bij Mercedes een uiterst succesvolle combinatie met Bonnington. Die samenwerking kwam ten einde toen de Brit voorafgaand aan het seizoen 2025 de overstap naar Ferrari maakte.
Bij de Scuderia werkte Hamilton aanvankelijk samen met Riccardo Adami, die eerder de race-engineer was van Carlos Sainz. Hoewel de twee volgens Hamilton een goede verstandhouding hadden, slaagden zij er niet in om een echt optimale samenwerking op te bouwen.
Daarom ging Hamilton voor 2026 op zoek naar een andere aanpak. In de eerste races van het seizoen werkt hij samen met Carlo Santi, die in de tweede helft van de jaren 2010 onder meer race-engineer was van Kimi Räikkönen. Door verplichtingen buiten het circuit is Santi niet bij ieder raceweekend aanwezig. Ferrari heeft daarnaast ook Cedric Michel-Grosjean aangetrokken, maar in Monaco vormt Santi opnieuw een duo met Hamilton.
Carlo Santi was in de tweede helft van de jaren 2010 onder meer race-engineer van Kimi Räikkönen.
Foto door: Steve Etherington / Motorsport Images
"De samenwerking tussen coureur en engineer is ontzettend belangrijk", legt Hamilton uit. "Adami en ik hadden een heel goede relatie. Hij was een geweldige vent en we werkten redelijk goed samen."
"Om volledig aan de behoeften van een coureur tegemoet te komen, heb je tijd nodig. Wanneer je feedback geeft aan een engineer, moet die begrijpen hoe de balans van de auto zich in de bochten gedraagt en welke factoren bijdragen aan de problemen die je achter het stuur ervaart."
"Je probeert zo nauwkeurig mogelijk uit te leggen wat het probleem is, bocht voor bocht, bij het insturen, in het midden van de bocht en bij het uitkomen. Desnoods verdeel je het in vijf verschillende fases. Die samenwerking tussen coureur en engineer kan soms goed uitpakken en soms minder."
"Met Bono was er, afgezien van het begin, direct een goede basis. Hij had eerder ook een sterke werkrelatie met Michael [Schumacher, de voorganger van Hamilton bij Mercedes]. Ik heb het gevoel dat Carlo mijn Italiaanse Bono is."
"Dat heb ik laatst zelfs tegen Bono gezegd. Carlo is een echte rot in het vak, iemand die alles al heeft meegemaakt. Hij blijft ontzettend rustig, dat hoor je ook op de boordradio. Daardoor kunnen we heel diep op de details ingaan. Onze manier van denken over de technische kant van het werk ligt dicht bij elkaar. Dat is iets wat veel waarde heeft."
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Verstappen voelt zich weer zichzelf in de auto na sterke F1-kwalificatie Monaco
Hamilton begrijpt niet waarom Ferrari tempo verloor in Monaco
Wolff waarschuwt Antonelli voor Verstappen: "Maak je zo breed als een toeristenbus"
Antonelli na pole in Monaco: "Dit was een magische ronde"
Antonelli klopt Verstappen voor pole in zinderende F1-kwalificatie Monaco
Waarom Leclerc wél in Ferrari F1-simulator blijft geloven
Verstappen en Sainz doen beroep op FIA, maar F1-fabrikanten moeten in spiegel kijken
Antonelli doorbreekt Ferrari-hegemonie in laatste F1-training Monaco, Verstappen vijfde
Ferrari-teambaas Vasseur mist zaterdag F1 Monaco om medische redenen
Hoe Ferrari en Audi de toekomst van Verstappen in F1 zouden kunnen bepalen
Monaco brengt oude uitdaging terug: zo beperken F1-coureurs turbolag
Ja, de Monaco GP is duur en saai, maar als F1-fan moet je er een keer geweest zijn
F1 terug in Europa: tien feiten over de Grand Prix van Monaco
De uitloopronde: De kracht van een wereldwijd netwerk
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties