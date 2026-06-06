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Hamilton prijst Ferrari-engineer: "Mijn Italiaanse Bono"

Lewis Hamilton heeft bij Ferrari een nieuwe race-engineer gevonden. De Brit vergelijkt Carlo Santi zelfs met Peter Bonnington, zijn vertrouwde rechterhand uit de Mercedes-jaren.

Jules de Graaf Téha Courbon
Gepubliceerd:
Lewis Hamilton, Ferrari

Foto: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Lewis Hamilton heeft lovende woorden over voor zijn nieuwe race-engineer Carlo Santi. Na een moeizame samenwerking met Riccardo Adami in zijn eerste Ferrari-seizoen spreekt de zevenvoudig wereldkampioen zelfs van zijn "Italiaanse Bono", een verwijzing naar Peter Bonnington, met wie hij jarenlang successen boekte bij Mercedes.

Hamilton vormde gedurende zijn twaalf seizoenen bij Mercedes een uiterst succesvolle combinatie met Bonnington. Die samenwerking kwam ten einde toen de Brit voorafgaand aan het seizoen 2025 de overstap naar Ferrari maakte.

Bij de Scuderia werkte Hamilton aanvankelijk samen met Riccardo Adami, die eerder de race-engineer was van Carlos Sainz. Hoewel de twee volgens Hamilton een goede verstandhouding hadden, slaagden zij er niet in om een echt optimale samenwerking op te bouwen.

Daarom ging Hamilton voor 2026 op zoek naar een andere aanpak. In de eerste races van het seizoen werkt hij samen met Carlo Santi, die in de tweede helft van de jaren 2010 onder meer race-engineer was van Kimi Räikkönen. Door verplichtingen buiten het circuit is Santi niet bij ieder raceweekend aanwezig. Ferrari heeft daarnaast ook Cedric Michel-Grosjean aangetrokken, maar in Monaco vormt Santi opnieuw een duo met Hamilton.

Carlo Santi was in de tweede helft van de jaren 2010 onder meer race-engineer van Kimi Räikkönen.

Carlo Santi was in de tweede helft van de jaren 2010 onder meer race-engineer van Kimi Räikkönen.

Foto door: Steve Etherington / Motorsport Images

"De samenwerking tussen coureur en engineer is ontzettend belangrijk", legt Hamilton uit. "Adami en ik hadden een heel goede relatie. Hij was een geweldige vent en we werkten redelijk goed samen."

"Om volledig aan de behoeften van een coureur tegemoet te komen, heb je tijd nodig. Wanneer je feedback geeft aan een engineer, moet die begrijpen hoe de balans van de auto zich in de bochten gedraagt en welke factoren bijdragen aan de problemen die je achter het stuur ervaart."

"Je probeert zo nauwkeurig mogelijk uit te leggen wat het probleem is, bocht voor bocht, bij het insturen, in het midden van de bocht en bij het uitkomen. Desnoods verdeel je het in vijf verschillende fases. Die samenwerking tussen coureur en engineer kan soms goed uitpakken en soms minder."

"Met Bono was er, afgezien van het begin, direct een goede basis. Hij had eerder ook een sterke werkrelatie met Michael [Schumacher, de voorganger van Hamilton bij Mercedes]. Ik heb het gevoel dat Carlo mijn Italiaanse Bono is."

"Dat heb ik laatst zelfs tegen Bono gezegd. Carlo is een echte rot in het vak, iemand die alles al heeft meegemaakt. Hij blijft ontzettend rustig, dat hoor je ook op de boordradio. Daardoor kunnen we heel diep op de details ingaan. Onze manier van denken over de technische kant van het werk ligt dicht bij elkaar. Dat is iets wat veel waarde heeft."

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