Voor Lewis Hamilton verliep het raceweekend in Saudi-Arabië niet heel soepel. In de vrije trainingen worstelde hij met de stuiterende Mercedes W15 en dat vertaalde zich in de achtste tijd in de kwalificatie. Vanaf die positie nam Hamilton in de race de gok door tijdens de safety car - veroorzaakt door Lance Stroll - net als Lando Norris door te rijden. Zij hoopten met die strategie op nog een safety car, maar die kwam er niet. Daardoor zat er niet veel meer in dan de negende plek voor de zevenvoudig wereldkampioen.

Hoewel Hamilton in een spannend duel verwikkeld was met Oscar Piastri, genoot de Mercedes-coureur niet helemaal van de Grand Prix. "Ik zou niet zeggen dat ik het naar mijn zin had", antwoordt Hamilton op een vraag van Motorsport.com. "Ik bedoel, ik strijd om een negende plaats, dus dan kan ik dat absoluut niet zeggen. Op de negende plaats eindigen is niet leuk. Maar ik geniet wel van het racen zelf. Ik was aan het jagen en pushte zo hard als ik kon. Ik haalde het maximale uit de auto en reed echt op het randje. Helaas kwamen we gewoon performance te kort op hoge snelheid, daar overrompelden ze ons gewoon. Maar er zijn positieve kanten. De auto is goed op lage snelheid. We moeten veel focus leggen op de hoge snelheid. Als we dat kunnen doen, dan zitten we in het gevecht. Maar we hebben wat werk te verzetten."

Hamilton stelt dat Mercedes dusdanig tegenviel in de snelle bochten, dat hij het gevoel had dat hij in een andere categorie reed dan de rest. "Het zal een uitdaging worden, de komende races. Ik denk dat we met het huidige pakket op alle hogesnelheidscircuits een achterstand zullen hebben. Maar we zijn goed op lage snelheden en in sommige middelsnelle [bochten] zijn we ook niet zo slecht. Het gaat gewoon echt om de hogesnelheidsbochten, we moeten dus gewoon wat performance toevoegen. Het voelde alsof ik in een andere categorie reed toen ik door de snelle bochten reed met de andere coureurs om me heen."

Hamilton, die in 2025 de spraakmakende overstap naar Ferrari maakt, baalt ervan dat Mercedes opnieuw haar potentie niet kan waarmaken. "Het is frustrerend om drie jaar op rij in zo goed als dezelfde positie te zitten", aldus de 103-voudig Grand Prix-winnaar. "Het is zeker zwaar, maar we zullen onze koppen bij elkaar steken en blijven werken. Ik weet dat iedereen in de fabriek zo hard mogelijk werkt, maar we moeten echt wat grote veranderingen doorvoeren. We hebben wellicht niet genoeg grote veranderingen doorgevoerd. Als je kijkt naar de drie teams die voor ons staan, dan zie je dat zij nog steeds op bepaalde vlakken andere concepten ten opzichte van wat wij hebben. We hebben dus nog wat performance toe te voegen, dat staat vast."