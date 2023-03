Hamilton voelde meteen dat de Mercedes W14 ‘uitdagingen’ had

Het was een déjà vu naar het begin van 2022, toen de W13 voor geen meter liep. Naarmate het seizoen vorderde werden de problemen opgelost, maar Lewis Hamilton pakte vorig jaar voor het eerst in zijn loopbaan geen enkele overwinning. Met de W14 staat het team er beter voor, vindt Hamilton. Het stuiteren speelt het team geen parten meer en dat was vorig jaar een belangrijk onderdeel van het probleem. Toch is Hamilton realistisch en ziet hij zich niet meteen strijden met topfavoriet Max Verstappen als de lichten zondag doven voor de Grand Prix van Bahrein.

“Ik had vrijwel meteen door waar we stonden en welke uitdagingen ons stonden te wachten”, zegt Hamilton. “Het positieve is dat we geen last hebben van het stuiteren, dat is een enorm voordeel. Het doorgronden van de problemen terwijl we last hadden van bouncing was heel lastig, dat maakte het bijna onmogelijk om uit te vinden wat er gaande was. Dat is nu niet zo. We kunnen puur focussen op de prestaties van deze auto. Ik vind het bemoedigend om te zien hoe gefocust het team is, iedereen is zo geconcentreerd om ons weer vooraan te krijgen. We staan niet waar we willen, dat is duidelijk. Maar dit is nog steeds een kampioensteam. Ik geloof er heilig in.”

Teamgenoot George Russell maakt een zelfverzekerde indruk, nadat Mercedes de voorbije week gebruikte om de problemen te analyseren en een ‘vrij eenvoudige’ oplossing vond. “Die woorden zou ik niet durven gebruiken”, zegt de ervaren Hamilton in reactie op zijn teamgenoot. “Maar iedereen heeft na drie testdagen een goed idee waar ze staan en wat er moet gebeuren. We hebben een paar dagen gehad om de data door te werken. Ik ben elke dag met het team in gesprek geweest om er echt diep in te duiken. Iedereen heeft hard gewerkt om te zorgen dat we hier goed voorbereid starten met alle informatie die we hebben. Het blijft een uitdaging, maar dat is alleen maar goed.”

Nieuwe achtervleugel ‘verandert niet alles’

Mercedes introduceert dit weekend in Bahrein een achtervleugel die beter past bij de specificatie van het circuit. Tijdens de test gebruikte het team juist een vleugel die op de meeste circuits gebruikt wordt, was belangrijk was om de correlatie met de sim te controleren. “We hebben een vleugel die beter past bij dit circuit, maar dat gaat niet ineens alles veranderen”, zegt Hamilton. “Hopelijk is het een duwtje in de juiste richting. Zoals iedereen weet, moesten we de data verwerken en we hebben nu een beter beeld van waar we staan en wat onze zwakke punten zijn. Die worden niet meteen gefixt. Maar de mensen op de fabriek werken keihard om daar verandering in te brengen.”

