Hamilton verwerpt theorieën over geheim ‘DAS 2’-systeem Mercedes

Red Bull Racing kijkt al geruime tijd met een scherp oog naar de indrukwekkende topsnelheid van de grote rivaal Mercedes. Uit onboardbeelden blijkt dat de achterzijde van de W12 op hoge snelheid naar beneden zakt. Daardoor neemt de downforce en drag af en daarmee de topsnelheid toe. Volgens Red Bull Racing speelt dit een doorslaggevende rol in de sterkere prestaties van Mercedes in de voorbije races.

In Brazilië ging alle aandacht uit naar de achtervleugels van de Mercedessen, maar de situatie kreeg een opvallende twist toen er op onboardbeelden een merkwaardig moment te zien was. Op de video, daterend van voor de eerste race van het weekend, lijkt het erop dat Hamilton op weg naar de eerste bocht zijn stuurwiel naar achteren trekt. Dit zorgde direct voor een storm aan geruchten over het gebruik van een nieuwe vorm van DAS, mogelijk om de rijhoogte van de wagen te veranderen. In 2020 maakte het team legaal gebruik van DAS om de hoek van de voorwielen aan te passen, zodat de bandentemperatuur beter gemanaged kon worden en de drag op de rechte stukken verminderd werd. De coureurs konden dit doen door aan het stuur te trekken.

Om te voorkomen dat alle teams dergelijke systemen zouden gaan ontwikkelen, werd een DAS-systeem gekoppeld aan de voorwielen al snel verboden voor 2021.

In de aanloop naar de Grand Prix van Qatar liet Lewis Hamilton weten dat er geen sprake was van een ‘DAS 2’-systeem. Hij legde uit dat er bij de betreffende onboardbeelden speling op de stuurkolom te zien was. Iets wat hij niet prettig vond en al snel liet aanpassen door zijn monteurs. “Mijn stuurkolom beweegt niet naar voren en achteren, alleen naar links en rechts”, benadrukt de Brit. “We hadden dat vorig jaar, dit jaar niet. Op zaterdag zat er wat speling in, vermoedelijk minder dan een millimeter. Ik hou daar niet van. Daarna zat er geen speling meer in. Dus ik weet niet waar jullie naar aan het kijken zijn.”

F1-update: Verstappen ziet ware aard Mercedes, FIA stelt besluit uit