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Lewis Hamilton verwelkomt puppy Halo tijdens F1-zomerstop

Lewis Hamilton heeft een golden retriever-puppy verwelkomd die Halo heet

Lydia Mee
Gepubliceerd:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton heeft een nieuwe golden retriever-puppy verwelkomd, Halo.

De zevenvoudig kampioen haalde de puppy bij de in de VS gevestigde fokker Goldiva Goldens. Halo is Hamiltons eerste hond sinds het overlijden van zijn geliefde Engelse bulldog, Roscoe, die in september vorig jaar op 13-jarige leeftijd aan een longontsteking is overleden.

Om te helpen met de nieuwe aanwinst heeft Hamilton Kirstin McMillian ingeschakeld, de in Los Angeles gevestigde dierentrainer die eerder met Roscoe en Coco heeft gewerkt. De introductie van de puppy heeft social media in zijn greep, vooral nadat Hamiltons partner en mediapersoonlijkheid Kim Kardashian een foto met de hond plaatste.

"We zijn verheugd om Ms Halo naar Los Angeles te vliegen, naar Formule 1-coureur van Ferrari Lewis Hamilton. Hondentrainer Kirstin McMillian, een dierentrainer van de derde generatie, vloog gisteren naar Maine," deelde Goldiva Goldens op Instagram bij een foto van Halo met een racehelm op.

 

Fans reageerden snel op het nieuws op social media. "Deze hond heeft geen idee hoeveel geluk hij heeft; hij gaat gruwelijk verwend worden en waarschijnlijk het beste leven hebben dat een hond kan hebben," reageerde een fan op Reddit, terwijl een ander toevoegde: "Interessant om te zien dat hij voor zijn derde hond voor een ander ras gaat, aangezien hij een grote bulldog-fan lijkt. Ik ben niet echt een hondenmens, maar dit ziet eruit als een schattige puppy. Ik hoop dat zij en Lewis samen een lang en geweldig leven hebben, want niets geeft meer voldoening dan een dier dat naar je toe groeit en echt een beste vriend wordt."

Anderen keken al uit naar de ontmoeting tussen Halo en de hond van Hamiltons teamgenoot Charles Leclerc, Leo. "Aww, ze is zo schattig! Het zou leuk zijn om Halo en Leo elkaar te zien ontmoeten," plaatste iemand, en een andere fan reageerde: "Benieuwd of ze Halo in de paddock toelaten, die honden kunnen enorm groot worden."

"Halo en Leo hebben bijpassende Ferrari-jacks nodig", plaatste een andere fan.

Halo's komst valt samen met het moment waarop Formula 1 de zomerstop ingaat. Na een vijfde plaats in de Hungarian Grand Prix staat Hamilton momenteel tweede in de coureursstand met 169 punten, 50 punten achter kampioenschapsleider Kimi Antonelli.

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