In de eerste - tevens enige - vrije training van het raceweekend in Shanghai beklaagde Lewis Hamilton zich over het gevoel in de auto. Hij stak zijn kritiek niet onder stoelen of banken en zei op de boordradio dat de Mercedes W15 'echt slecht' was. Het resulteerde - mede door een snelste ronde op de harde band - in de achttiende tijd in VT1. Dat hij dan in de sprint kwalificatie op de tweede plaats terug te vinden is, komt volgens hem vooral door de regen die arriveerde in SQ3.

"Het was behoorlijk lastig, verraderlijke omstandigheden", omschrijft Hamilton de sprint kwalificatie na de komst van regen in SQ2 en SQ3. "Er was weinig grip. Maar ik ben blij. Ik was heel blij toen ik de regen zag naderen, want op een droge baan zijn we niet snel genoeg. Toen de regen kwam, dacht ik dus dat we meer kans zouden maken en toen kwam het allemaal tot leven."

De weersvoorspelling voor de sprintrace ziet er vooralsnog goed uit, wat dus in het geval van Hamilton slecht nieuws zou zijn. Hij hoopt in ieder geval voor een goed resultaat te kunnen gaan. "Het hangt van de omstandigheden af", benadrukt de zevenvoudig F1-kampioen. "Als het is zoals nu, dan maken we kans om ergens vooraan te eindigen. Als het droog is, dan zullen de Red Bulls en Ferrari's naar voren komen. Misschien kunnen we dan een paar andere coureurs achter ons houden."

Afremmen

Het had weinig gescheeld of Hamilton had zelfs de sprintpole te pakken. Heel even stond zijn naam bovenaan nadat de rondetijd van Lando Norris was geschrapt, maar de stewards herstelden dat en gaven Norris zijn ronde terug. Mercedes-teambaas Toto Wolff kan wel leven met het besluit. "Ik heb de details niet bekeken, ik zag alleen dat hij met vier banden naast de baan reed. Maar eerlijk gezegd remde dat hem alleen maar af, dus hij had waarschijnlijk nog sneller gekund. Dus daar kan ik mee leven."

Waar Hamilton de kansen op een droge baan dus somber inziet voor Mercedes, blijft Wolff wat optimistischer. "We zouden de snelheid moeten hebben. Niet om het tegen de Red Bulls op te nemen, maar wel tegen de McLarens. Dat gezegd hebbende, is het ook iets wat we niet weten. We hebben geen [representatieve] data van VT1, dus het kan zijn dat ze veel sneller zijn, of juist andersom", besluit de Oostenrijker.