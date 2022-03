Hamilton verwachtte geen excuses van FIA in Abu Dhabi F1-rapport

De FIA publiceerde tijdens het Grand Prix-weekend in Bahrein het rapport over de controversiële F1-finale van 2021. Het onderzoek sprak van “een menselijke fout” van wedstrijdleider Michael Masi, die minstens twee artikelen van het sportieve reglement tijdens de herstart niet correct opvolgde. De Australiër handelde volgens het rapport echter wel “naar eer en geweten”, en men erkende dat de druk op de wedstrijdleider simpelweg te groot was.

Lewis Hamilton bleef gedesillusioneerd achter nadat hij lange tijd op weg leek naar zijn achtste wereldtitel, en hield zich in de wintermaanden geruime tijd stil. Gevraagd naar zijn mening over het FIA-rapport, zei de Brit in Bahrein: “Ik heb het nog niet gelezen. Kijk, ik had geen excuses verwacht. Daar was ik ook niet echt mee bezig. Het is zoals het is. Het feit dat er in elk geval wat transparantie is, door toe te geven dat het een menselijke fout was, is een positieve stap. We kunnen het helaas niet terugdraaien en het verleden veranderen. Ik focus me gewoon op wat ik nu kan doen.”

De FIA voerde in de afgelopen maanden een aantal veranderingen door naar aanleiding van de veelbesproken race in Abu Dhabi. Zo moest Masi plaatsmaken en is hij vervangen door twee wedstrijdleiders en een Virtual Race Room. Ook zijn er extra adviseurs aangetrokken om de wedstrijdleiding te ondersteunen. Mercedes F1-teambaas Toto Wolff is content met de veranderingen: “Of het rapport nou volledig is of niet, of sterk of zwak: het is een goede stap dat het is vrijgegeven. Het rapport valt op meerdere manieren te lezen. Er staat een zinsnede in over een menselijke fout. De erkenning daarvan is zeer belangrijk. Nu kan dit hoofdstuk gesloten worden.”

