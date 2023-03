Hamilton op P7: “Dacht dat Q3 halen een worsteling zou worden”

Na afloop van de kwalificatie in Bahrein vertelde Lewis Hamilton dat Mercedes van vrijdag op zaterdag een stap voorwaarts heeft gezet. “Ik dacht dat het slechter zou worden dan dit, dus het is positief”, zegt de Engelsman over zijn zevende plek. “We hebben vrijdagavond uitstekend werk verricht en in de derde vrije training voelde de wagen veel beter aan. De kwalificatie was vervolgens oké. Ik dacht dat we zouden worstelen om Q3 te halen, maar dat was niet het geval. We haalden het en deden mee in het gevecht.”

Hamilton plaatste zich als nummer drie voor Q3. Op de vraag wat Mercedes na de vrijdagse oefensessies heeft verbeterd, antwoordt hij: “Gewoon de balans. Het is zeker beter, al komen we over het geheel nog downforce tekort. Vooral aan de achterkant. Daarom kunnen wij over één ronde niet zo vroeg op het gas als de Ferrari’s en de Red Bulls. En daarom hebben we het lastig met de slijtage van de banden. Het is hetzelfde verhaal als voorgaande jaren. Voorafgaand aan het afgelopen seizoen hadden we een betere achterkant. Het is iets waaraan we kunnen werken.”

Hamilton weet niet wat hij van de race in Bahrein moet verwachten, ook al was Mercedes vorig seizoen in de lange runs sterker dan over één vliegende ronde. “We weten niet of we in de lange runs dezelfde snelheid hebben als afgelopen jaar”, vertelde de 38-jarige coureur uit Stevenage. “Vorig jaar was ons tempo in de lange runs goed, maar ik weet niet of dat ook het geval is met deze wagen. Dat zal de zondag uitwijzen. Ik hoop dat we kunnen meevechten in de groep waarvan we deel uitmaken. Alles zal afhangen van de lange runs.”

Hamilton vindt het lastig dat Aston Martin, een klantenteam van Mercedes, momenteel de snellere auto lijkt te hebben. Toch is hij ook blij voor het team van zijn oude rivaal Fernando Alonso, die zich als vijfde kwalificeerde. “Ze hebben nagenoeg de hele achterkant van onze auto, de helft van onze auto!”, aldus Hamilton. “Dat is zeker niet fijn voor ons, maar ik ben oprecht blij voor Aston Martin. Het is prachtig om hun progressie te zien. Ik ben ontzettend blij voor Fernando, want hij is er al veel langer bij dan ik. Het is goed om hem terug in het gevecht te hebben. Hopelijk krijgen we wat mooie races.”

Video: Lewis Hamilton verwacht een lastige race in Bahrein