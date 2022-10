Hamilton verwacht Red Bull en Ferrari bovenaan op droog Suzuka

Tijdens de eerste training voor de Japanse Grand Prix reden Lewis Hamilton en George Russell slechts de dertiende en achttiende tijd, maar in de tweede oefensessie waren zij het snelst van iedereen. Russell eindigde uiteindelijk bovenaan met 1.41.935, Hamilton volgde op P2 met 1.42.170. Het rijderspaar van Mercedes realiseert zich echter maar al te goed dat de uitslag van VT2 niets zegt over het verdere verloop van het weekend. Vooral omdat het zaterdag droogt lijkt te blijven op Suzuka. Tijdens de race op zondag zou het wel weer kunnen regenen.

“Het was een behoorlijk saaie dag”, vat Hamilton de eerste dag van de Japanse Grand Prix samen. “Het was grijs en nat. We hebben wel wat gereden, maar volgens mij blijft het tijdens de rest van het weekend droog.” Ondanks de condities op zaterdag mogelijk anders zullen zijn, heeft Mercedes nog wel wat opgestoken op vrijdag. “Er zijn altijd nog wel dingen die je kan leren over de afstelling, de bandenslijtage, bandentemperatuur en de balans van de auto, waar we tussen de twee sessies aan hebben gewerkt. En je heb data over de downforceniveaus waarmee wij en de anderen rijden, waarnaar je kunt kijken”, vervolgt Hamilton. “Het positieve aan vandaag was dat we onze banden in de juiste window wisten te krijgen, waardoor we er niet langzaam uitzagen.”

Gevraagd wat er realistisch gezien mogelijk is in de kwalificatie op zaterdag, antwoordt Hamilton: “Ik heb geen idee, maar ik kan me zo voorstellen dat als het droog is de Ferrari’s en de Red Bulls weer vrij snel zullen zijn. Ik hoop dat wij ook rap kunnen zijn, maar dat hoop ik al enige tijd.”

'Hoop op iets beters'

Russell ziet ook dat de omstandigheden op vrijdag waarschijnlijk niet representatief zijn voor het vervolg van het weekend. “Maar we hebben we wel wat kunnen leren voor de toekomst. Bovendien is er een kans dat het zondag nat is. Zaterdag lijkt het droog te blijven. Maar goed, het is altijd een fijn gevoel om een dag bovenaan te eindigen en we hebben ons ook nog goed weten te verbeteren na VT1, waarin we ergens onderaan stonden in de tijdenlijst. Dus het was alles bij elkaar geen slechte middag”, blikt Russell, die in de tweede training als eerste naar de intermediates ging, terug.

De Brit denkt dat hij zaterdag in elk geval bij de eerste zes zal zitten. “Ik denk dat we zoals altijd voor de plekken in de top-zes mee zullen vechten. Ik hoop dat we in de gelegenheid zijn om voor iets beters te gaan, maar ik heb eerlijk waar geen idee of dat ook mogelijk zal zijn. We zullen daarvoor de derde training moeten afwachten. Dat wordt voor iedereen een cruciale sessie.”

Video: Samenvatting van de tweede training in Japan