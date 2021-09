De afgelopen jaren is het intern bij Mercedes rustig geweest. Mede doordat Valtteri Bottas het accepteerde dat hij regelmatig tweede viool moest spelen, bleven spanningen met teamgenoot Lewis Hamilton uit. Dat was wel anders tussen 2013 en 2016, toen de Brit aan de zijde van Nico Rosberg reed. Achter de schermen hadden zij een moeizame relatie en dat had uiteindelijk zijn uitwerking op het asfalt, waar ze meermaals met elkaar in aanraking kwamen. Het dieptepunt vond plaats bij de Spaanse Grand Prix van 2016, waar Rosberg en Hamilton elkaar al in de eerste ronde uit de race kegelden.

De vraag is hoe de situatie bij Mercedes gaat zijn zodra Bottas het schip verlaat en vanaf 2022 vervangen wordt door George Russell. Hamilton rekent erop dat een herhaling van de situatie met Rosberg uitblijft en dat twee aan elkaar gewaagde coureurs ook goed samen kunnen werken. “De geschiedenis heeft laten zien dat het kan, maar ook dat het soms niet kan. Het verschilt in ieder team en hangt uiteindelijk af van hoe het wordt gemanaged”, zei Hamilton. “Maar het is een ietwat vreemde sport die zowel een teamsport, maar ook een individuele sport is. Je hebt namelijk de twee kampioenschappen. Individueel wil je als eerste eindigen, maar tegelijkertijd moet je ook je werk doen om het team vooraan te krijgen. Dus het is moeilijk om je er doorheen te slaan. Maar ik zou graag denken dat we het al eens hebben meegemaakt, dat we ervan geleerd hebben en dat we daarom dus goed voorbereid zijn op de toekomst.”

Hamilton verwacht tegenstand van Russell

Sinds Bottas in 2017 bij Mercedes kwam, is Hamilton hem ieder jaar relatief eenvoudig de baas geweest. Zelf vermoedt hij dat het lastig wordt om dat met Russell opnieuw voor elkaar te krijgen, ook omdat de 23-jarige Brit hem “het vuur na aan de schenen” gaat leggen. “Ik heb George door de F3 en F2 zien komen. Natuurlijk heb ik veel van zijn races en de acties die hij maakte gezien. Zonder twijfel is hij enorm getalenteerd, maar ik heb niet tot in detail gekeken waar zijn zwaktes liggen. Dat is niet iets waar ik veel energie in steek. Ik weet gewoon dat hij sterker en sterker wordt, zelfs nog in de komende races. En volgend jaar zal hij zeker weer het vuur na aan de schenen leggen.”

De komst van Russell naar Mercedes zorgt ervoor dat alle topteams een getalenteerde coureur van onder de 25 jaar in de gelederen hebben. Voor de Formule 1 als geheel is dat goed nieuws, stelt Hamilton. “Natuurlijk is hij onderdeel van die jongere groep. Het is denk ik geweldig voor de sport dat het jonge talent boven komt drijven, want zij zijn de toekomst van de sport. Ik denk dat het geweldig wordt dat we vers bloed in het team hebben, want ik ben natuurlijk het oudje hier. Ik denk absoluut dat het hele team er energie van krijgt, wetende dat er een nieuw jong talent komt die hongerig en gedreven is en het team voorwaarts gaat pushen.”

