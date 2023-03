Mercedes zat afgelopen Formule 1-seizoen in een behoorlijk diep dal, maar klom daar naarmate het jaar vorderde steeds verder uit. Beide wereldtitels waren al snel verkeken. De overwinning in de Grand Prix van Brazilië was echter een behoorlijke opsteker. Met alle verzamelde data ging Mercedes aan de slag met de W14 voor 2023. Hamilton trekt na wintertest en de vrijdag in Bahrein alleen al een behoorlijk heftige conclusie.

"We hebben ontdekt dat we er ver naast zitten, maar dat wisten we al na de test. Het gat is erg groot. Ik probeer alles, maar het is wat het is. Het is zaak om eraan te werken", laat de zevenvoudig wereldkampioen na afloop van de tweede training weten. In totaal reed de Mercedes-coureur 40 ronden op het Bahrain International Circuit, waarin hij zowel lange als korte runs simuleerde. Op de vraag welke het beste voelde, antwoordt hij: "Geen van beide. Ze lijken nogal op elkaar. In zowel de korte als lange run zitten we er naast. Kijk naar Red Bull: zij waren in de long runs een seconde sneller."

In de derde oefensessie die zaterdag wordt afgewerkt is er nog de mogelijkheid om aan de afstelling van de auto te sleutelen: "Maar ik denk dat ik de auto nu al het beste heb afgesteld. We blijven nog wel her en der wat aanpassen, maar dat zullen kleine beetjes opleveren", zegt hij. "Het gaat in ieder geval niet die seconde dichten. We moeten ons hoofd koel houden, alle gegevens doornemen en morgen vooruitgang proberen te boeken."

Mercedes zat slechts anderhalve tiende achter Ferrari, maar ook dat stelt Hamilton niet gerust: "Ik dacht dat Ferrari het tweede team was, maar dit lijkt Aston Martin te zijn. Wij zitten tussen de derde en vierde plaats in. Daar stonden we vorig jaar ook, maar misschien nu met een nog groter verschil. Dit is wat niemand in het team wil en zeker niet de plek die we verdienen. Iedereen werkt zo hard, maar we zitten op een verkeerd spoor. We moeten blijven werken en op het juiste spoor komen. Op dit moment komen we niet in de buurt bij de jongens vooraan." Afgelopen jaar werkte Mercedes snoeihard om het gat te dichten en Hamilton blijft hoopvol dat dit ook uiteindelijk gebeurt. "Maar het gat was gewoon niet zo groot als nu. Moeten we dat gat op een bepaald moment kunnen dichten? Ja, maar dat gaat wel moeilijk worden met het concept dat we nu hebben."