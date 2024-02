Lewis Hamilton staat aan de vooravond van zijn achttiende seizoen in de Formule 1 en zijn twaalfde in dienst van Mercedes, de renstal waarmee hij zijn grootste successen heeft geboekt. De Brit heeft met de Duitse fabrikant acht constructeurstitels gewonnen en zelf heeft hij zes wereldtitels toegevoegd aan die ene die hij in 2008 al behaalde bij McLaren. De afgelopen twee seizoenen zijn echter niet zo verlopen zoals Hamilton had gewild. De W13 en W14 van Mercedes schoten ernstig tekort ten opzichte van de dominante Red Bulls, waardoor hij voor het eerst in zijn carrière twee seizoenen afsloot zonder ook maar één overwinning te behalen.

Dat twaalfde seizoen bij Mercedes is ook meteen het laatste voor Hamilton. De 39-jarige coureur gaat voor een nieuwe uitdaging. Het is een publiek geheim dat de Brit aan de slag gaat bij Ferrari, al moet dat nog formeel bevestigd worden. Wel neemt hij met pijn in het hart afscheid van Mercedes: “Ik heb een geweldige elf jaar gehad bij dit team en ik ben enorm trots op wat we samen bereikt hebben”, zegt Hamilton. “Mercedes is vanaf mijn dertiende onderdeel geweest van mijn leven. Ik ben hier opgegroeid. De beslissing om te vertrekken, was een van de moeilijkste beslissingen van mijn leven. Maar het is de juiste tijd om deze stap te zetten en ik kijk enorm uit naar die nieuwe uitdaging. Ik ben mijn Mercedes-familie voor eeuwig dankbaar voor hun ongelofelijke steun, met name Toto voor zijn vriendschap en leiderschap. Ik wil met iets moois afsluiten. Ik ben 100 procent toegewijd om dit seizoen de best mogelijke prestaties neer te zetten en om van mijn laatste jaar met de Zilverpijlen er een te maken om nooit te vergeten.”