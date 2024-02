Op de ochtend van 1 februari kwam het grote nieuws naar buiten, een dag nadat Lewis Hamilton zijn Mercedes-teambaas Toto Wolff had geïnformeerd: de zevenvoudig wereldkampioen vertrekt na dit jaar naar Ferrari. Aangezien het nieuws uitgelekt was, moesten beide teams met elkaar in conclaaf om de formele bekendmaking later die avond af te stemmen.

Hamilton heeft er - met succes - alles aan gedaan om de deal zo lang mogelijk stil te houden. Zelfs zijn ouders waren er niet van op de hoogte, zo heeft de Brit onthult in gesprek met de BBC-podcast ‘F1: Back at Base’: “Ik heb er met niemand over gesproken. Ik vertelde het mijn ouders pas op de dag van de aankondiging. Dus niemand wist het. Ik wilde dit gewoon echt voor mezelf doen. Ik moest uitvinden wat het beste voor me was.”

De recordkampioen vertrekt na twaalf jaar bij Mercedes, ondanks het feit dat hij in de afgelopen zomer nog een contractverlenging met een optie voor 2025 tekende. Hamilton wilde zelf een langere deal en de onzekerheid over zijn toekomst was een van de redenen om verder te kijken: “Het ging allemaal heel erg snel. Ik ken Fred [Vasseur, teambaas Ferrari] al heel lang. Ik keek uit naar een nieuw jaar, maar ik wist niet hoe de toekomst eruit zou zien. Ik wist niet hoelang ik nog zou kunnen racen, ook al voelde ik me supergemotiveerd. Deze kans diende zich aan. ‘Oké, daar moet ik even over nadenken’. Ik had weinig tijd om na te denken, dus ik volgde mijn onderbuikgevoel en besloot om de kans aan te grijpen.”