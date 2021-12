Het hele seizoen is het verschil tussen Red Bull Racing en Mercedes al te verwaarlozen en ook in Abu Dhabi lijkt dat zo te zijn. Lewis Hamilton was in de tweede training weliswaar ruim zes tienden sneller dan de snelste Red Bull van titelrivaal Max Verstappen, maar de Oostenrijkse renstal maakte juist weer een goede indruk tijdens de langere runs. Het maakt dat het momenteel lastig is om te voorspellen welke van de twee teams de overhand heeft op het Yas Marina Circuit.

Dat is ook de conclusie die Hamilton na afloop van de vrijdagse trainingen trekt. “Het zit allemaal heel dicht bij elkaar, maar we hebben onze sessies afgewerkt. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk qua snelheid, maar ik weet zeker dat het net als de afgelopen races super close gaat zijn”, vertelt de zevenvoudig wereldkampioen, die in de eerste training achter Verstappen en teamgenoot Valtteri Bottas genoegen moest nemen met de derde tijd.

Het algehele gevoel na de vrijdag is dan ook behoorlijk, maar nog niet optimaal. “Het was oké, het was een relatief goede dag”, concludeert Hamilton. “Het voelt niet verkeerd. Het begon goed en werd tijdens VT1 iets minder, maar door de doorgevoerde veranderingen werd het in VT2 beter. Nu moeten we door de data ploegen en uitzoeken hoe we ons kunnen verbeteren, waar we ons op kunnen richten. Het doel is altijd in beweging, maar verder voelt het goed.” Het gevoel voor de rest van het weekend is volgens de Brit goed te noemen. “Ik denk dat we positieve stappen hebben gezet met de afstelling, dus we gaan proberen om dat te perfectioneren en zaterdag sterk voor de dag te komen.”

Volgen en inhalen blijft uitdaging in Abu Dhabi

Voor Hamilton en de overige coureurs waren de vrijdagse trainingen de eerste kennismaking met de aangepaste bochten van het Yas Marina Circuit. De Mercedes-coureur is daar positief over. “Het circuit bevalt mij wel en de veranderingen die zijn doorgevoerd, hebben het circuit leuker en veel vloeiender gemaakt.” De aangepaste bochten moeten volgen en inhalen vergemakkelijken, maar Hamilton betwijfelt of men daarin is geslaagd. “Ik heb tijdens mijn lange run geprobeerd om iemand te volgen, volgens mij was dat Perez. Ik probeerde hem te volgen, maar het was nog steeds niet makkelijk. Wel denk ik dat het beter was dan in het verleden, maar met twee aan elkaar gewaagde auto’s kan dat anders zijn.”