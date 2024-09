Hamilton verrast met derde startplaats voor F1-race Singapore

De Grand Prix van Singapore dreigde vrijdag voor Lewis Hamilton nog uit te draaien op een ramp. De zevenvoudig wereldkampioen wist geen moment zijn draai te vinden in de Mercedes W15 en eindigde in VT1 en VT2 op de twaalfde en elfde plaats. Zaterdagochtend liet enige verbetering zien, maar de zevende plaats waarmee hij de derde en laatste trainingssessie afsloot, bood nog steeds weinig hoop.

In de kwalificatie was echter opeens alles anders. De auto kwam direct vanaf Q1 tot leven en uiteindelijk wist Hamilton zich op een keurige derde plaats voor de Grand Prix van zondagmiddag te plaatsen. Het was zijn beste kwalificatie sinds hij op Silverstone vanaf de tweede startplek mocht vertrekken. "De kwalificatie is al het hele jaar een ramp voor me", zei Hamilton direct na de race in de microfoon van F1TV. "Ik heb gewerkt en gewerkt en gewerkt om mezelf er weer bovenop te krijgen. En ineens kwam de auto voor het eerst sinds lange tijd weer tot leven."

Hoewel Hamilton kan leven met de derde startplek, had hij het gevoel dat er nog wel iets meer in had gezeten. De crash van Carlos Sainz in Q3 en het lange oponthoud dat die crash veroorzaakte, gooide echter roet in het eten. "Het is een beetje jammer, want ik kwam net een beetje in het ritme. Maar die ronde op het einde was wat lastig. Ik denk dat er misschien nog een klein beetje meer in de auto had gezeten."

Teambaas Toto Wolff had eerder op de dag al aangegeven dat het met de W15 een beetje hit and miss is en dat het bij het aanpassen van de settings van de auto totaal niet duidelijk is of die ook daadwerkelijk werken. Hamilton beaamt dat, maar is vooral blij dat zijn team de afgelopen dagen alles heeft gegeven. "We zijn wat balans betreft op en neer gegaan. We hebben dit weekend elke dag alles veranderd en de monteurs zijn gewoon foutloos geweest. Dus ik wil ze heel erg bedanken en ik hoop dat we morgen voorin mee kunnen vechten."

Of dat ook echt staat te gebeuren, valt nog te bezien, lachte Hamilton. "Euh, ik heb geen idee. Weet je, we nemen het dag voor dag. Ik bedoel, het was veel, veel beter vandaag. Maar we hebben ook gezien dat de McLarens elk weekend enorm snel zijn. Dus, ik weet het niet. Ik hoop dat we de jongens vooraan kunnen bijhouden. Misschien niet de McLarens, maar we zullen alles geven wat we hebben."