Hamilton veroordeelt boegeroep tegen Verstappen op Silverstone

Op het moment dat Max Verstappen in de slotfase van de kwalificatie een spin beleefde, was er gejuich vanaf de tribunes te horen. En toen de Nederlander na afloop geïnterviewd werd, klonk er boegeroep. Lewis Hamilton, die zelf niet onbekend is met het fenomeen, is niet blij met het gedrag van de Britse fans.

“Volgens mij zijn wij beter dan dat”, zegt Hamilton na afloop van de kwalificatie tegenover onder andere Motorsport.com. “Het is niet nodig om iemand uit te jouwen. Maar we hebben zulke geweldige fans en fans hebben emoties. Ik ben het echter zeker niet eens met het boegroep. Ik denk niet dat we dat zouden moeten doen. Het maakt ook helemaal geen verschil. Diegene heeft zijn fout al gemaakt, of wat ook maar de reden voor het boegeroep is. Maar ik waardeer de steun ik hier krijg. Misschien voelen sommigen nog de pijn van vorig jaar, ik weet het niet. Maar ik ben het er hoe dan ook niet mee eens.”

Verstappen zelf trok zich weinig aan van de reactie van het publiek. Op de vraag of hij teleurgesteld was over het boegeroep, antwoordde de regerend wereldkampioen in de persconferentie: “Het was teleurstellend omdat ik Billy [Monger, die na de kwalificatie de top-drie interviewde] niet goed kon verstaan. Maar als ze boe willen roepen, dan doen ze dat maar lekker. Voor mij maakt het geen verschil. Ik kom hier altijd graag. Dit is een geweldig circuit en er hangt hier altijd een fantastische sfeer. Misschien dat sommigen het niet zo met mij op hebben, maar dat is prima. Iedereen mag zijn eigen mening hebben. Het maakt mij niets uit.”

Video: Giedo van der Garde over het boegeroep van de Britse F1-fans