Hamilton verklaart waarom hij vaker in F1-simulator Mercedes kruipt

Een fan van testen in de simulator is Lewis Hamilton niet. De afgelopen seizoenen liet hij zich slechts sporadisch zien in de F1-simulator van Mercedes. Veel reden was er destijds ook niet omdat Mercedes ieder jaar relatief weinig tegenstand had in de titelstrijd. Red Bull Racing slaagt er dit jaar wel in om de in Brackley gevestigde renstal het vuur aan de schenen te leggen. De teller staat op vier zeges op rij en dat is voor Hamilton het teken om toch in de simulator te stappen. De zevenvoudig wereldkampioen is naar verluidt op de woensdag voor de GP van Stiermarken in de simulator gestapt, evenals afgelopen woensdag tussen de twee races op de Red Bull Ring.

In de aanloop naar de Oostenrijkse GP werd Hamilton gevraagd naar zijn activiteiten in de simulator. Plezier beleeft hij er nog steeds niet aan, maar desondanks keek hij er met een positief gevoel op terug. “Na de lastige laatste races die we hebben gehad, heb ik dat gedaan om te zien of er een manier was waarop ik het team kon helpen om beter voorbereid te zijn. Ik denk dat we er wat goede dingen uit hebben gehaald, maar het is geen dag en nacht verschil. Dus ik blijf samenwerken met Anthony [Davidson, simulatorcoureur van Mercedes] en we hebben daar coureurs die veel werk verzetten. Ik denk dat we gewoon moeten werken aan de manier waarop we met hen communiceren over hun programma, zodat we de juiste dingen getest krijgen. Ik denk dat het over het algemeen positief is geweest.”

Ondanks achterstand geen zorgen

Zelf kijkt Hamilton na acht races in 2021 aan tegen een achterstand van 18 punten op Max Verstappen. De Nederlander van Red Bull won drie van de laatste vier races, terwijl de renstal door de zege van Sergio Perez in Azerbeidzjan zelfs vier keer op rij de beste was. Vindt Hamilton dat zorgwekkend? Het antwoord daarop is vooralsnog een ‘nee’: “Ik maak me nog niet echt zorgen. Natuurlijk is het een tijd waarin we allemaal zo hard pushen als we kunnen. Natuurlijk hadden we graag meer snelheid gehad”, vertelde hij.

“Ze [Red Bull] blijven stappen vooruit zetten en ik kan niet verstrikt raken in de negatieve bubbel van zorgen, als we in staat willen zijn om echt mee te doen in het winnen van de kwalificaties, maar ook in de race. Het enige wat ik nu doe, is proberen mijn energie te steken in de best mogelijke voorbereiding en de engineers helpen zich zo goed mogelijk voor te bereiden. We hebben veel goede gesprekken. Dit is een tijd waarin we samenkomen, ons verenigen en zo hard mogelijk werken om de problemen op te lossen. Dat is wat we doen, daarom zijn we wereldkampioen en heb ik vertrouwen in het team dat we dit kunnen doen.”