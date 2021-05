Valtteri Bottas vertrok de Portugese Grand Prix afgelopen zondag vanaf pole-position, maar zag in de race Lewis Hamilton en Max Verstappen voorbij denderen. Het leidde er toe dat de Fin in de Engelse tabloids al werd afgeschreven. Bottas zou zelfs nog tijdens het seizoen vervangen worden door George Russell, schreef de Britse tabloid Daily Mail. Mercedes heeft de geruchten inmiddels ontkracht.

Het Daily Mail-artikel over Bottas: 'Mogelijk dit seizoen al exit voor Bottas bij Mercedes'

Bottas kreeg donderdag zelf de vraag of hij op de schopstoel zat en had daar een prima antwoord op dat waarschijnlijk slecht is gevallen bij Red Bull Racing. Teamgenoot Hamilton deed er nog een schepje bovenop door Bottas de hemel in te prijzen en te wijzen op de geweldige band die hij al jaren met de Fin heeft. “Als ik heel eerlijk ben, heb ik het gevoel dat we momenteel de beste line-up hebben waar het gaat om het presteren. Als het gaat om het evenwicht binnen het team en de algemene kennis die er is om de auto vooruit te helpen.”

Dat wil echter niet zeggen dat er in de toekomst geen dingen kunnen veranderen, vervolgde Hamilton. “Kijk, op een gegeven moment kan het gaan verschuiven, het zal veranderen. Ik zal hier niet voor altijd zijn en Valtteri zal hier niet voor altijd zijn. Maar op het moment denk ik dat we door de jaren heen keer op keer hebben geleverd en dat zullen we blijven doen.” Hamilton wees er ook op dat het seizoen nog lang is. “Valtteri kwalificeerde zich op pole tijdens de laatste race. En dit [Spanje] is pas de vierde race. Ik denk dat mensen hem wat ruimte moeten gunnen en hem gewoon moeten laten concentreren op wat hij doet.”

Zowel Hamilton als Bottas zitten aan het einde van het seizoen zonder contract, terwijl ook het Williams-contract van George Russell – de gedoodverfde opvolger van Bottas – afloopt. Russell stapte vorig jaar in Bahrein succesvol in bij Mercedes, toen Hamilton positief was getest op corona. Het voedde de geruchten dat het einde van Bottas bij Mercedes nabij is.