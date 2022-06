Naomi Schiff kreeg eerder deze week via social media kritiek van iemand die vraagtekens plaatste bij haar eigen prestaties als coureur. Ze zou te onervaren zijn om als deskundige op televisie te komen. De 28-jarige Schiff, geboren in Antwerpen en in het verleden onder meer actief in de W Series, kreeg daarop steun van fans en bekende namen uit de racewereld, onder wie niemand minder dan Lewis Hamilton.

“Naomi is een voormalig professioneel coureur en zeker gekwalificeerd om haar mening te geven als lid van het Sky-team”, schreef de Mercedes-rijder op Twitter. “Ze is een geweldige toevoeging en we zouden uitzendingen met meer diversiteit met open armen moeten ontvangen. We hebben nog een lange weg te gaan om deze instelling in de sport te veranderen.”

Rond de Grand Prix van Canada ging Hamilton verder in op zijn bericht. “Ik voelde me gedwongen om iets te zeggen”, sprak de zevenvoudig wereldkampioen. “Deze sport wordt al heel lange tijd gedomineerd door mannen. Er is nog zoveel werk te doen om de vertegenwoordiging van en kansen voor vrouwen op alle niveaus binnen de teams en de sport zelf te verbeteren. Ik denk dat het al enorm is verbeterd. Als ik naar mijn eigen team kijk, dan zie ik steeds meer vrouwen in de fabriek.”

Deze vrouwen werken vooral in de marketing en HR, vulde Hamilton aan. “Qua engineering moeten we de jonge meiden nog wat meer aanmoedigen. Daar werk ik op de achtergrond aan met Stefano Domenicali en de FIA, om de sport inclusiever te maken”, aldus Hamilton. De verandering gaat niet zo snel als hij had gehoopt. “Maar ik ben dankbaar dat er in elk geval over wordt gesproken. Dat Naomi hier is, is belangrijk en ik vind dat ze het uitstekend doet. Ik heb alleen maar geprobeerd haar aan te moedigen om door te gaan met wat ze doet, omdat ze voor zoveel staat.”