FIA: Hamilton wilde zichzelf niet verdedigen voor incident Albon

Red Bull-Honda leek in de Grand Prix van Brazilië op weg naar een historisch moment: Max Verstappen en Alexander Albon reden tijdens de laatste safety car vooraan, met daarachter Toro Rosso-coureur Pierre Gasly op de derde plek. Een 1-2 leek plotseling mogelijk, en zelfs een 1-2-3 voor motorleverancier Honda lonkte. Bovendien hadden Albon en Gasly het podium nog niet eerder bereikt in de Formule 1. Daarvoor moesten zij wel Hamilton achter zich zien te houden die met verse banden op P4 reed en zich niet zomaar gewonnen gaf. Zodra de groene vlag weer werd gezwaaid schoot Hamilton langs Gasly, maar in zijn gretigheid ging hij over de schreef bij Albon. De Thais-Britse rookie ging wat wijd, maar stuurde terug en daar had de Mercedes-man niet op gerekend. Hij kegelde de RB15 van de baan af en zette zo een streep door een compleet Red Bull-feestje, al was de vreugde daar na afloop alsnog groot toen Verstappen won.

Na afloop moesten Albon en Hamilton zich bij de stewards melden om hun kijk op het incident toe te lichten. Hier had Hamilton de kans zijn actie te verdedigen en te proberen onder een tijdstraf uit te komen, maar hij deed geen enkele poging zijn handen in onschuld te wassen. Sterker, al in zijn eerste reactie na de race gaf hij al toe dat het zijn fout was. "Hij deed het super en was ook erg netjes in hoe hij zijn auto positioneerde. Ik wil me bij Albon verontschuldigen, want ik ging voor een actie die... Het gat was er enigszins, maar verdween logischerwijs aan het einde van de bocht. Het was geheel mijn fout", zei de wereldkampioen goudeerlijk.

In plaats van zich te verdedigen bij de stewards gaf Ron Meadows, sportief directeur van Mercedes, het bericht door dat de coureur zijn straf zou accepteren. F1-racedirecteur Michael Masi geeft uitleg: "[De stewards] stelden een onderzoek in na de race. Ze riepen beide rijders op, maar het team heeft de overtreding erkend. Ze zeiden: 'Het is niet nodig, Lewis heeft het toegegeven.' En dat was het. Wanneer een team al toegeeft dat het een fout maakte wordt het onderzoek wel heel makkelijk."

Masi benadrukt daarbij dat de stewards zich in een lastige positie bevonden, omdat ze de uitslag snel en juist wilden hebben, maar gezien de top-drie posities op het spel stonden wilden ze Hamilton de kans geven zijn kant van het verhaal te vertellen.

Met medewerking van Adam Cooper