De Formule 1 is van plan om de bandenwarmers vanaf 2024 te verbieden. Momenteel mogen de teams de banden nog twee uur lang op maximaal 70 graden verwarmen voordat ze op de auto gemonteerd worden, maar uit duurzaamheidsoverwegingen wil de koningsklasse daar een einde aan maken. Vrijdag kon Motorsport.com echter onthullen dat de teams, de FIA en FOM na de Britse GP gaan stemmen of het verbod op bandenwarmers er ook daadwerkelijk gaat komen. Er lijkt een reële kans dat er een streep door het verbod gaat, doordat er in de paddock de nodige scepsis is over de verandering.

In het verleden is vaker geprobeerd om bandenwarmers te laten verdwijnen, zowel vanwege de kosten als vanwege de positieve impact qua duurzaamheid. Toch is men uiteindelijk nooit tot een verbod gekomen, deels ook omdat er maar moeilijk geschikte banden gevonden konden worden. Die moeten namelijk om kunnen gaan met grote schommelingen in temperatuur en druk, wat technisch weer een uitdaging vormt. Pirelli werkt momenteel hard aan de ontwikkeling van nieuwe banden en hoopt dat genoeg teams overtuigd kunnen worden als de nieuwe producten na de Britse Grand Prix getest worden. Toch lijken de coureurs nog altijd weinig te voelen voor een verbod op bandenwarmers. Zij wijzen vooral naar het veiligheidsaspect als reden waarom er een streep door het verbod moet.

Kwestie van wachten op incident door verbod?

Lewis Hamilton is een van de coureurs die niets ziet in het afschaffen van bandenwarmers. Dat liet hij duidelijk blijken tijdens de persconferentie op de zaterdag in Bahrein. "Ik vind het gevaarlijk. Ik heb de banden zonder bandenwarmers getest en op een gegeven moment gaat dat een incident opleveren. Daarom denk ik dat het een verkeerd besluit is", legt de zevenvoudig wereldkampioen uit, om daarna in te gaan waarom de verandering incidenten kan opleveren. "Je moet meerdere ronden rijden om de banden werkend te krijgen. Het argument is dat we de bandenwarmers weghalen omdat het duurzamer en groener is, maar uiteindelijk moeten we meer brandstof verbranden om temperatuur in de banden te krijgen. Ik maak me nog meer zorgen over het naar buiten rijden: je glijdt aan alle kanten en de auto breekt de hele tijd uit. Als iemand anders dan op banden rijdt die wel op temperatuur zijn, kan je gemakkelijk botsen. Het is dus een zinloze oefening."

Intussen blijft Pirelli dus doorwerken aan rubber dat de vereisten van racen zonder bandenwarmers aan kan. Mario Isola, de autosportdirecteur van de Italiaanse firma, twijfelt echter of de teams hun zegen gaan geven. Wel erkent hij dat de keuze niet alleen gemaakt moet worden op basis van duurzaamheid. "Ik heb geen duidelijk gevoel en eerlijk gezegd is het moeilijk om een voorspelling te doen. Ik denk dat het voor iedereen een doel is om de weg van de duurzaamheid in te slaan, maar niemand wil schade toebrengen aan de show. Ik wil niet zeggen dat het een onmogelijke doelstelling is, want dat is het niet, maar het is wel een heel grote uitdaging."