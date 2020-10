Hamilton verbijsterd na aanstelling Petrov als F1-steward

De stewards worden ieder weekend vergezeld door een coureur om voor enige rijdersinbreng te zorgen. Dit weekend is Petrov de uitverkorene, al schiet dat bij Hamilton in het verkeerde keelgat. De Rus, die van 2010 tot en met 2012 zelf in de koningsklasse actief was, liet recent namelijk in gesprek met het Russische Championat.com het volgende optekenen. "Volgens onze tradities knielen mensen maar bij twee gelegenheid: in de kerk voor God en bij een huwelijksaanzoek voor je aanstaande vrouw."

"Met datzelfde gebaar proberen ze nu ook aandacht te vragen voor de strijd tegen racisme. Maar in Rusland hebben we een andere mentaliteit, daar hebben we het probleem waar Hamilton over praat niet. Natuurlijk moet er respect voor ieder individu zijn, maar daarbij moet er volgens mij meer wereldwijd worden gedacht. Misschien moet er eens een organisatie worden opgezet om bijvoorbeeld geld op te halen", zo vervolgde Petrov zijn verhaal.

Dat Hamilton met politieke uitingen op T-shirts voor de dag kwam, kan evenmin op de goedkeuring van Petrov rekenen. "Om te beginnen denk ik dat de helft van het publiek niet eens begreep waar dat over ging. En wat nou als één van de coureurs bekent dat hij homo is en met een regenboogvlag naar het podium gaat om iedereen op te roepen om ook homo te worden? Zo kun je wel door blijven gaan met voorbeelden opnoemen."

Hamilton: "Begrijp niet waarom Petrov hier is"

Dat diezelfde Petrov voor dit weekend is aangewezen als steward valt volgens critici moeilijk te rijmen met de #WeRaceAsOne-campagne van de Formule 1. Zo toonde Lewis Hamilton zich tijdens de online persconferentie verbijsterd. "Ik vind het op z'n zachtst gezegd verrassend dat ze iemand aanstellen met dergelijke ideeën en iemand die ook nog eens zo uitgesproken is over allerlei zaken waar wij juist tegen vechten", liet hij aan onder meer Motorsport.com weten. "Maar dat moet je eigenlijk met de mensen van de FIA bespreken, ik kan er weinig aan doen."

"Wel vind ik dat we vooral mensen moeten aanstellen voor dergelijke functies die van deze tijd zijn, die begrijpen welke thema's er tegenwoordig spelen en die ook verstandig kunnen omgaan met gevoelige zaken", vervolgde Hamilton zijn antwoord tijdens de online persconferentie. "Ik begrijp verder niet goed wat het doel van deze actie [van de FIA is] en begrijp ook niet waarom hij hier nu is. Het is ook niet zo dat ze geen andere mensen voor zo'n rol kunnen krijgen."

Met medewerking van Oleg Karpov