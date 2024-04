Lewis Hamilton heeft het al het hele weekend op Suzuka naar zijn zin achter het stuur van de Mercedes W15. Toch was er op de teamradio verbazing in zijn stem te horen over het verschil met snelste man Max Verstappen. Dat bedroeg aan het einde van Q3 0,569 seconde. “Ik was wel verbaasd, ja. Mijn ronde voelde namelijk heel goed”, antwoordde Hamilton na afloop op een vraag van Motorsport.com. “Ik was hoopvol. Ik dacht dat mijn ronde echt heel goed was, maar uiteindelijk was het nog steeds een halve seconde te langzaam. Dat is echter zoals verwacht, het blijft een Red Bull.”

Naar eigen zeggen had Hamilton wel nog iets sneller gekund. “De auto voelde goed aan, maar in mijn laatste ronde had ik al bij het ingaan van bocht 1 wat overstuur. Dus toen wist ik al dat het geen spectaculaire ronde zou worden”, vervolgde de Brit. “Bij het uitkomen van bocht 2 had ik al een tiende van een seconde verloren. Ik denk te weten waardoor dat kwam, maar meer zit er ook niet in. Ik denk dat ik vrijwel alles uit de wagen heb gehaald. We hebben gewoon nog iets extra’s nodig.”

Toch ziet Hamilton dat het wel de goede kant op gaat met de ontwikkeling van de W15, aangezien het gat naar Carlos Sainz op P4 minder dan één tiende bedroeg. “Dit weekend is het verschil als dag en nacht, als het gaat om hoe comfortabel ik me voel in de auto”, vertelde hij. “Ik denk dat we afgelopen week echt goed werk hebben geleverd. De wagen is dit weekend veel prettiger om mee te rijden. Zeker op een circuit als dit, waar je een goede balans nodig hebt, is dit het beste gevoel van de laatste drie jaar.”

Dat blijkt ook uit het verschil met Red Bull. “Vorig jaar kwamen we hier meer dan een seconde tekort, vandaag was het zeven tienden”, constateerde Hamilton tevreden, terwijl de achterstand op Verstappen in werkelijkheid dus zelfs minder dan zes tienden bedroeg. “Maar ik probeer dit weekend ook niet heel veel verschillende dingen. Ik ben veel meer gefocust op het doorvoeren van kleine aanpassingen. Ik denk dat dit goed heeft uitgepakt. Ik had gehoopt dat we verder naar voren zouden staan, maar helaas.”