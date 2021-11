Hamilton erkent: “Red Bull absoluut te snel voor ons”

Voorafgaand aan het Grand Prix-weekend in Mexico-Stad werd Max Verstappen al bestempeld als de grote favoriet voor de overwinning. De Nederlander maakt de verwachtingen vooralsnog meer dan waar, door in de tweede vrije training met afstand de snelste tijd te noteren. Op het relatief korte Autodromo Hermanos Rodriguez had de Red Bull-coureur aan het einde van de dag 0,424 seconde voorsprong op Valtteri Bottas, terwijl Lewis Hamilton op de derde plek al meer dan een halve seconde moest toegeven op zijn titelconcurrent.

Hoewel de beide Mercedes-coureurs vrijdag behoorlijk te spreken waren over hun trainingsdag en zelfs nog bovenaan eindigden in de eerste oefensessie, moesten beide coureurs erkennen dat er vooralsnog geen maat staat op de snelheid van Red Bull: “Het begin van de dag was best lastig met de lage hoeveelheid grip”, blikt Bottas in gesprek met Sky F1 terug op de eerste vrije training. “Het was heel erg stoffig. Daardoor was het lastig om echt een goed beeld te krijgen van hoe de auto nu echt aanvoelde.”

Ondanks het troebele beeld was Bottas aardig te spreken over de afstelling van zijn W12, al moest de Fin erkennen dat hij daarmee niet kon tippen aan de RB16B van Verstappen. “Het zat niet ver af van hoe het zou moeten zijn. We konden het in de tweede vrije training echt finetunen en het voelde niet verkeerd, maar we moeten absoluut nog snelheid zien te vinden. Red Bull ziet er namelijk behoorlijk snel uit.”

Maakt Bottas zich zorgen over de snelheid van Red Bull? “Ze zagen er vandaag absoluut sneller uit, over één ronde tenminste. Ze zijn heel erg snel op de zachte band. Wij moeten dus nog wel wat tijd zien te vinden als we hier voor de pole willen vechten.”

Hamilton: "We komen gewoon downforce tekort"

Het beeld van Bottas werd bevestigd door teamgenoot Lewis Hamilton, die ook wel te spreken was over het gevoel in de W12: “De auto voelde best aardig. Ik had niet echt grote problemen en we hebben er alles uit weten te halen wat we hadden.”

Toch moet ook Hamilton erkennen dat het gat naar Red Bull veel te groot is, wat volgens de zevenvoudig wereldkampioen vooral te verklaren is door het verschil aan downforce tussen beide auto’s: “Zij zijn op dit moment gewoon sneller dan ons. We hebben niet echt iets om ons zorgen over te maken. We blijven gewoon werken aan de afstelling en proberen deze te verbeteren, maar we komen gewoon downforce tekort. Dat verklaart waarschijnlijk ook die halve seconde verschil.” Samenvattend windt Hamilton er na de vrijdag dan ook geen doekjes om: “Op dit moment zijn ze absoluut te snel voor ons.”

