Hoe kan Hamilton tijdens de Turkse GP wereldkampioen worden?

Na Turkije zijn er nog drie races te gaan en in die drie races zijn nog maximaal 78 punten te vergaren. Dat wil dus zeggen dat Bottas Hamilton dit weekend met acht punten moet verslaan om zijn kansen op de eindzege in leven te houden. Eindigt Hamilton voor Valtteri Bottas dan is het afgelopen en is de Engelsman zeker van zijn zevende wereldtitel.

Mogelijke scenario’s wereldtitel Hamilton

Overwinning Bottas

- Als Bottas de race wint met de snelste ronde (26 punten), is Hamilton zeker niet kampioen (18 punten is dan het maximum voor Hamilton)

- Als Bottas de race wint zonder de snelste ronde (25 punten), wordt Hamilton kampioen als hij tweede wordt (18 punten)

Tweede plaats Bottas

- Als Bottas tweede wordt met de snelste ronde (19 punten), wordt Hamilton kampioen als hij ten minste vierde is (12 punten)

- Als Bottas op de tweede plaats eindigt zonder de snelste ronde (18 punten), wordt Hamilton kampioen als hij ten minste vierde (12 punten) wordt of vijfde met de snelste ronde (11 punten)

Derde plaats Bottas

- Als Bottas derde wordt met de snelste ronde (16 punten), wordt Hamilton kampioen als hij ten minste vijfde is (10 punten)

- Als Bottas derde wordt zonder de snelste ronde (15 punten), wordt Hamilton kampioen als hij minstens als zesde eindigt (8 punten) met of zonder de snelste ronde

Vierde plaats Bottas

- Als Bottas vierde is met de snelste ronde (13 punten), wordt Hamilton kampioen als hij ten minste zevende is (6 punten)

- Als Bottas vierde is zonder de snelste ronde (12 punten), wordt Hamilton kampioen als hij minstens achtste wordt met de snelste ronde (5 punten)

Vijfde plaats Bottas

- Als Bottas vijfde wordt met de snelste ronde (11 punten), wordt Hamilton kampioen als hij ten minste achtste is (4 punten)

- Als Bottas vijfde is zonder de snelste ronde (10 punten), wordt Hamilton kampioen als hij op zijn minst negende is met de snelste ronde (3 punten)

Zesde plaats Bottas

- Als Bottas zesde is met de snelste ronde (9 punten), wordt Hamilton kampioen als hij minstens negende is (2 punten)

- Als Bottas zesde is zonder de snelste ronde (8 punten), wordt Hamilton kampioen als hij ten minste tiende is (1 punt)

Als Bottas op de zevende plaats of lager eindigt, is Hamilton gegarandeerd kampioen.