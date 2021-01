'Hamilton en Bottas maakten nooit optimaal gebruik van DAS'

Het inmiddels verboden Dual Axis Steering was een jaar geleden de grote verrassing tijdens de Formule 1-wintertests in Barcelona. Op camerabeelden was indertijd duidelijk te zien hoe Hamilton zijn stuur op het rechte stuk van voren naar achteren bewoog. De innovatie stelde de Mercedes-coureurs in staat om gedurende de race door een simpele duw- of trekbeweging aan het stuur de stand van de voorwielen aan te passen en daarmee de slijtage van de banden te beïnvloeden. In de praktijk gebruikten beide coureurs het systeem echter alleen voor het opwarmen van de banden voor de start of een kwalificatierondje.

En dat was eigenlijk te weinig, legt technisch directeur James Allison uit aan Auto, Motor und Sport. “Het [systeem] deed eigenlijk bijna alles waarop we hadden gehoopt. In theorie hadden we het nog meer willen gebruiken, namelijk bij het optimaliseren van de race van bocht tot bocht, op nieuwe en oude banden. Dat had een hoop correctieve stuurbewegingen [en dus tijdsverlies] overbodig gemaakt.”

Dat het nooit zover kwam lag niet aan de techniek zelf, maar aan de coureurs, vervolgt Allison. “Het bleek dat de coureurs het systeem niet gemakkelijk genoeg vonden om mee te werken. Het werd niet zo'n tweede natuur als naar links of rechts sturen. Als we een normaal seizoen hadden gehad met meer testmogelijkheden, dan hadden we het systeem misschien kunnen verfijnen zodat de coureurs het nog meer hadden kunnen gebruiken.”

Het ontwikkelen van het DAS-systeem heeft veel geld en mankracht gekost. Toch kan Allison er mee leven dat het niet helemaal aan de verwachtingen heeft voldaan en voor komend seizoen door de FIA is verboden. “Het is jammer dat we er niet helemaal uit hebben kunnen halen wat er in zat en dat het voor dit jaar verboden is. Maar het heeft ons wel geholpen bij het op temperatuur krijgen van de voorbanden in de opwarmrondes en bij herstarts. We begrijpen echter dat het zeer kostbaar zou zijn geweest en weinig nut zou hebben gehad als alle teams dit hadden moeten ontwikkelen.”

Hoe werkte DAS ook al weer?