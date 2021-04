Talloze simulatortests moeten Mercedes helpen in strijd met Red Bull

Mercedes trok op het Bahrain International Circuit aan het langste eind, maar beschikte volgens Hamilton niet over de snelste auto. Teamgenoot Bottas deelt die mening en stelt dat hij in de voorbije weken veel tijd in mogelijke verbeteringen heeft gestopt. Overstappen op het Red Bull-concept is logischerwijs onmogelijk, al ziet Mercedes wel kans om meer uit het eigen concept te halen. Dit moet vooral komen uit de zoektocht naar een betere balans. Zo is de achterkant van de W12 nog wat wispelturig en zoekt het Mercedes-duo naar oplossingen.

"Ik ben tussen de races door naar Brackley gegaan om in de simulator te werken. Ik heb vooral aan de afstelling gewerkt, op zoek naar antwoorden en naar zoveel mogelijk performance", laat Bottas aan onder meer Motorsport.com weten. "Ik ben de tel kwijtgeraakt, zoveel verschillende dingen hebben we geprobeerd qua set-up. Maar daardoor hebben we dit weekend wel een goede basis en ook genoeg mogelijkheden om uit te kiezen", voegt de Fin toe. Hij verwacht dan ook een spannende strijd met Red Bull. "Ik denk dat we Red Bull nog steeds kunnen inhalen, ik heb namelijk het gevoel dat er meer in onze auto zit als we de balans voor elkaar krijgen. Red Bull is erg goed in de doorontwikkeling, maar wij moeten zorgen dat ons ontwikkelingstempo dit jaar hoger ligt. Ik geloof dat het kan en zie dat ons team enorm gemotiveerd is."

'Geen enkel team gaat dit jaar races domineren'

De Fin denkt echter niet dat Mercedes de overhand kan krijgen zoals in de voorbije jaren. "Ik verwacht niet dat een team dit jaar echt een Grand Prix kan domineren." De tweestrijd tussen Hamilton en Verstappen is daar voor een belangrijk deel debet aan. Eerstgenoemde verheugt zich alvast op deel twee van dat duel. "Het is duidelijk dat Red Bull het seizoen heel goed is begonnen. Hun totaalpakket oogt goed en Max rijdt ook erg sterk. We mogen ons dan ook opmaken voor een mooi seizoen. Niemand weet wat er in de komende weken gaat gebeuren op andere circuits en in andere temperaturen, maar het wordt in ieder geval interessant."

Gevraagd of de aanpak van Mercedes verandert nu de tegenstand toeneemt, reageert de zevenvoudig wereldkampioen. "Er is helemaal niets veranderd, wij pakken de weekenden nog net zo aan als voorheen. Je moet ook niet repareren wat niet kapot is binnen het team. In het verleden hebben we namelijk ook al gevechten gehad met Ferrari, toen Seb daar nog zat. Wij moeten gewoon keihard werken en op de gebruikelijke weg doorgaan. Bovendien houden we allemaal van een goede uitdaging, daar lopen we bij Mercedes absoluut niet voor weg."

