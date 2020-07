Hamilton zag alternatieve strategie geruïneerd door safety car

Door die tijdstraf finishte de zesvoudig wereldkampioen niet op het podium, maar werd hij teruggezet naar de vierde plaats in de einduitslag. Toch waren het niet die vijf strafseconden die Hamilton na afloop dwars zaten. Volgens de Engelsman ging een overwinning voor hem naar de vaantjes toen de safety car zorgde voor een extra rondje pitstops.

Hamilton reed voor die safety car achter zijn leidende teamgenoot Valtteri Bottas en wist dat hij zijn collega alleen kon inhalen door een andere pitstopstrategie te hanteren. Toen echter de safety car naar buiten kwam restte Hamilton niet veel anders dan direct achter Bottas naar binnen te komen voor nieuw rubber. Beide kregen de hardste compound mee om de race op uit te rijden, en daarmee kwam een vroegtijdig einde aan de mogelijkheid voor Hamilton om een alternatieve strategie uit te voeren met een andere bandencompound. Hamilton zei direct na afloop van die bandenwissel over de boordradio dat hij de “tegengestelde band” [als die van Bottas] had willen hebben.

“Het is een feit dat als je op de baan een kans wilt maken om de auto voor je in te halen, je altijd wilt proberen om voor die tegenovergestelde bandenstrategie te gaan”, legt Hamilton aan Motorsport.com uit. “Maar in ons team krijgt de voorste auto bij de pitstops altijd de prioriteit. Dus als je dan met dezelfde banden weer wegrijdt dan heb je op een baan als deze gewoon een probleem, zeker als het zo moeilijk is om in te halen”, vervolgt Hamilton. "Je hebt iets van acht tienden meer [snelheid per rondje] op de auto voor je nodig om een kans te hebben om hem in te halen. Ik wist dus dat ik op dezelfde band vrijwel zeker achter hem zou eindigen.”

En dus wilde Hamilton eigenlijk langer doorrijden om vervolgens bij een latere pitstop over te stappen op een zachtere compound dan Bottas. “Maar toen kwam de safety car naar buiten en dat schopte alles zo’n beetje in de war. Ik had namelijk in gedachten om mijn stint zo lang mogelijk door te trekken en dan over te stappen op de ‘tegengestelde’ band. Eigenlijk zou ik daarmee een gokje nemen, maar dat is uiteindelijk wat ik leuk vind om te doen.”

Helaas pakte het voor Hamilton anders uit, maar hij steekt daarbij de hand in eigen boezem. “Ik dacht dat ze ons op de harde band zouden zetten omdat we een kleine marge hadden en er nog een lange weg te gaan was. Als je vroeg moet stoppen en nog ver te gaan hebt is de harde band meestal de beste keuze. Maar, zoals gezegd: ik houd van risico’s nemen. Ik heb ze geen instructies gegeven en normaal zou ik dat wel hebben gedaan, maar door de safety car liep het anders en ik heb het ze niet gezegd, dus het is oké.”

Met medewerking van Adam Cooper