Hamilton roept de FIA en de F1 op om het probleem van de "1 miljoen dollar per jaar" in de kartsport op te lossen

Formule 1-coureur bij Ferrari heeft de FIA en de F1 opgeroepen om verdere veranderingen door te voeren om de motorsport toegankelijker te maken, waarbijhij de "belachelijke" kosten van het karten aanhaalde.

Hamilton vindt dat de motorsport de "verkeerde kant opgaat" wat betreft de instapkosten, waardoor het voor kinderen uit gezinnen met een laag of gemiddeld inkomen veel moeilijker wordt om mee te doen.

"Ik heb er niet echt de tijd voor genomen om er dieper op in te gaan, omdat het naar mijn mening gewoon voortdurend de verkeerde kant opgaat," zei Hamilton. "Er is geen verantwoording af te dwingen bij de mensen die deze organisaties leiden of deze sporten beheren. Ik weet niet hoe, maar er moet een manier zijn om het toegankelijk te maken; dit is belachelijk.

"Ik ken iemand met een kind van acht jaar dat meer dan een miljoen dollar per jaar uitgeeft. Natuurlijk is het tegenwoordig duurder, maar toen ik begon, herinner ik me dat mijn vader in het eerste jaar 20.000 pond uitgaf, en dat was alsof we het huis opnieuw moesten hypothekeren en de creditcards maximaal moesten gebruiken. Ik denk gewoon dat het tegenwoordig hoogst onwaarschijnlijk, zo niet onmogelijk is, dat iemand met een normale achtergrond het zo ver schopt dat hij of zij kan concurreren met degenen die een miljoen uitgeven. Dat zou niet mogen.”

Hij voegde eraan toe: "Naarmate je door de andere categorieën heen komt, wordt het steeds duurder. Het gaat er niet om wie het meeste talent heeft, maar het zijn de families met het meeste geld die kansen creëren voor de bevoorrechte kinderen. En helaas is dat wat je de komende decennia op korte termijn zult zien, totdat daar verandering in komt. En dat is aan de FIA en de Formule 1. Zij moeten die veranderingen daadwerkelijk doorvoeren."

Lewis Hamilton rijdt op 8-jarige leeftijd in een kart Foto door: Getty Images

Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen, die zijn eigen hybride esports- en race-team runt met als doel jong talent te koesteren, zei dat hij hoopt dat het toenemende realisme van simulators kinderen zal helpen om op een meer kosteneffectieve manier de motorsportladder te beklimmen.

"We hebben allemaal veel geleerd van karting," zei Verstappen. "Het probleem is dat de prijzen gewoon de pan uit rijzen. Mensen betalen 10 tot 12.000 voor een ronde in de minis. Dat is gewoon waanzinnig, zulke prijzen. Dat belemmert soms echt talent dat op dit moment niet de financiële steun heeft om zelfs maar de formule-racerij te bereiken.

"Daarom vind ik het belangrijk om ook buiten het karting om mogelijkheden te verkennen. Of ik zie in ieder geval al veel kinderen die nog steeds karten, maar ook op de simulator racen en leren rijden in F4-auto’s of GT-auto’s. Met hoe nauwkeurig simulators tegenwoordig zijn, kun je qua voorbereiding al tien stappen voorlopen voordat je in een formuleauto stapt."

Haas-coureur Esteban Ocon, wiens ouders uit de arbeidersklasse hun gezinswoning verkochten om de motorsportcarrière van de Fransman te financieren, voegde hieraan toe: "Als ik mijn carrière opnieuw zou moeten beginnen in de karting, zou ik hier niet zijn, gezien de prijs die een race in de mini-klasse tegenwoordig kost. Het is best gek hoe duur het is en ja, het is jammer dat het zo is. Helaas is dat nu eenmaal de realiteit in de autosport.

"Misschien is 70% simulator en 30% echt kartrijden wel de juiste aanpak. Maar je moet jonge coureurs de kans geven om tegen een betaalbare prijs in een echte kart te rijden, en dat is tegenwoordig ontzettend moeilijk."

De FIA heeft een eerste stap gezet om de stijgende kosten aan te pakken met haar driejarige Global Karting Plan, dat tot doel heeft alternatieve trajecten aan te bieden aan jong talent en de instapkosten te verlagen.

In dat kader organiseerde de organisatie een "Arrive and Drive World Cup" in Maleisië met gestandaardiseerde karts voor talent uit heel Azië, en richtte ze tevens een "Karting Excellence Centre" op om opvallende talenten op de kartladder onderwijs en ondersteuning te bieden.