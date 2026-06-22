Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Controverse rond de F1-race in Monaco komt voor de rechter: wat betekent dit voor het podium van Gasly?

Formule 1
GP van Oostenrijk
Controverse rond de F1-race in Monaco komt voor de rechter: wat betekent dit voor het podium van Gasly?

Hamilton bedankt zijn fans: "Ze hebben me vorig jaar gered”

Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Hamilton bedankt zijn fans: "Ze hebben me vorig jaar gered”

Waarom de MotoGP de klap van Bezzecchi niet mag vergeten

MotoGP
GP van Tsjechië
Waarom de MotoGP de klap van Bezzecchi niet mag vergeten

Wat zat er achter de speciale ‘teambijeenkomst’ van Honda en Aston Martin in Barcelona?

Formule 1
GP van Oostenrijk
Wat zat er achter de speciale ‘teambijeenkomst’ van Honda en Aston Martin in Barcelona?

Aprilia zegt dat eerdere incidenten aanleiding waren voor het beroep tegen de schorsing van Marco Bezzecchi

MotoGP
GP van Tsjechië
Aprilia zegt dat eerdere incidenten aanleiding waren voor het beroep tegen de schorsing van Marco Bezzecchi

Hamilton roept de FIA en de F1 op om het probleem van de "1 miljoen dollar per jaar" in de kartsport op te lossen

Formule 1
Hamilton roept de FIA en de F1 op om het probleem van de "1 miljoen dollar per jaar" in de kartsport op te lossen

Hadjar vertelt hoe de relatie met zijn teamgenoot Max Verstappen is

Formule 1
GP van Oostenrijk
Hadjar vertelt hoe de relatie met zijn teamgenoot Max Verstappen is

Acosta eist antwoorden van KTM na motorproblemen in de Tsjechische GP

MotoGP
GP van Tsjechië
Acosta eist antwoorden van KTM na motorproblemen in de Tsjechische GP
Formule 1

Hamilton roept de FIA en de F1 op om het probleem van de "1 miljoen dollar per jaar" in de kartsport op te lossen

De zevenvoudig Formule 1-wereldkampioen zegt dat er meer moet worden gedaan om de amateur-autosport financieel toegankelijker te maken

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Bewerkt:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Formule 1-coureur bij Ferrari heeft de FIA en de F1 opgeroepen om verdere veranderingen door te voeren om de motorsport toegankelijker te maken, waarbijhij de "belachelijke" kosten van het karten aanhaalde.

Hamilton vindt dat de motorsport de "verkeerde kant opgaat" wat betreft de instapkosten, waardoor het voor kinderen uit gezinnen met een laag of gemiddeld inkomen veel moeilijker wordt om mee te doen.

"Ik heb er niet echt de tijd voor genomen om er dieper op in te gaan, omdat het naar mijn mening gewoon voortdurend de verkeerde kant opgaat," zei Hamilton. "Er is geen verantwoording af te dwingen bij de mensen die deze organisaties leiden of deze sporten beheren. Ik weet niet hoe, maar er moet een manier zijn om het toegankelijk te maken; dit is belachelijk.

"Ik ken iemand met een kind van acht jaar dat meer dan een miljoen dollar per jaar uitgeeft. Natuurlijk is het tegenwoordig duurder, maar toen ik begon, herinner ik me dat mijn vader in het eerste jaar 20.000 pond uitgaf, en dat was alsof we het huis opnieuw moesten hypothekeren en de creditcards maximaal moesten gebruiken. Ik denk gewoon dat het tegenwoordig hoogst onwaarschijnlijk, zo niet onmogelijk is, dat iemand met een normale achtergrond het zo ver schopt dat hij of zij kan concurreren met degenen die een miljoen uitgeven. Dat zou niet mogen.”

Hij voegde eraan toe: "Naarmate je door de andere categorieën heen komt, wordt het steeds duurder. Het gaat er niet om wie het meeste talent heeft, maar het zijn de families met het meeste geld die kansen creëren voor de bevoorrechte kinderen. En helaas is dat wat je de komende decennia op korte termijn zult zien, totdat daar verandering in komt. En dat is aan de FIA en de Formule 1. Zij moeten die veranderingen daadwerkelijk doorvoeren."

Lewis Hamilton driving a go-kart aged 8

Lewis Hamilton rijdt op 8-jarige leeftijd in een kart

Foto door: Getty Images

Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen, die zijn eigen hybride esports- en race-team runt met als doel jong talent te koesteren, zei dat hij hoopt dat het toenemende realisme van simulators kinderen zal helpen om op een meer kosteneffectieve manier de motorsportladder te beklimmen.

"We hebben allemaal veel geleerd van karting," zei Verstappen. "Het probleem is dat de prijzen gewoon de pan uit rijzen. Mensen betalen 10 tot 12.000 voor een ronde in de minis. Dat is gewoon waanzinnig, zulke prijzen. Dat belemmert soms echt talent dat op dit moment niet de financiële steun heeft om zelfs maar de formule-racerij te bereiken.

"Daarom vind ik het belangrijk om ook buiten het karting om mogelijkheden te verkennen. Of ik zie in ieder geval al veel kinderen die nog steeds karten, maar ook op de simulator racen en leren rijden in F4-auto’s of GT-auto’s. Met hoe nauwkeurig simulators tegenwoordig zijn, kun je qua voorbereiding al tien stappen voorlopen voordat je in een formuleauto stapt."

Haas-coureur Esteban Ocon, wiens ouders uit de arbeidersklasse hun gezinswoning verkochten om de motorsportcarrière van de Fransman te financieren, voegde hieraan toe: "Als ik mijn carrière opnieuw zou moeten beginnen in de karting, zou ik hier niet zijn, gezien de prijs die een race in de mini-klasse tegenwoordig kost. Het is best gek hoe duur het is en ja, het is jammer dat het zo is. Helaas is dat nu eenmaal de realiteit in de autosport.

"Misschien is 70% simulator en 30% echt kartrijden wel de juiste aanpak. Maar je moet jonge coureurs de kans geven om tegen een betaalbare prijs in een echte kart te rijden, en dat is tegenwoordig ontzettend moeilijk."

 De FIA heeft een eerste stap gezet om de stijgende kosten aan te pakken met haar driejarige Global Karting Plan, dat tot doel heeft alternatieve trajecten aan te bieden aan jong talent en de instapkosten te verlagen.

In dat kader organiseerde de organisatie een "Arrive and Drive World Cup" in Maleisië met gestandaardiseerde karts voor talent uit heel Azië, en richtte ze tevens een "Karting Excellence Centre" op om opvallende talenten op de kartladder onderwijs en ondersteuning te bieden.

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Controverse rond de F1-race in Monaco komt voor de rechter: wat betekent dit voor het podium van Gasly?

Formule 1
GP van Oostenrijk
Controverse rond de F1-race in Monaco komt voor de rechter: wat betekent dit voor het podium van Gasly?

Hamilton bedankt zijn fans: "Ze hebben me vorig jaar gered”

Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Hamilton bedankt zijn fans: "Ze hebben me vorig jaar gered”

Waarom de MotoGP de klap van Bezzecchi niet mag vergeten

MotoGP
GP van Tsjechië
Waarom de MotoGP de klap van Bezzecchi niet mag vergeten

Wat zat er achter de speciale ‘teambijeenkomst’ van Honda en Aston Martin in Barcelona?

Formule 1
GP van Oostenrijk
Wat zat er achter de speciale ‘teambijeenkomst’ van Honda en Aston Martin in Barcelona?
Vorig artikel Hadjar vertelt hoe de relatie met zijn teamgenoot Max Verstappen is
Volgend artikel Wat zat er achter de speciale ‘teambijeenkomst’ van Honda en Aston Martin in Barcelona?

Beste reacties
Meer van
Filip Cleeren

Mercedes trekt verzoek tot herziening tijdstraf Russell in

Formule 1
Formule 1
GP van Monaco
Mercedes trekt verzoek tot herziening tijdstraf Russell in

'Geen bocht zoals deze': Hoe F1 de gekte naar Madring bracht

Formule 1
Formule 1
GP van Spanje
'Geen bocht zoals deze': Hoe F1 de gekte naar Madring bracht

Waarom de F1-sprint een nieuwe impuls hard nodig heeft

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Waarom de F1-sprint een nieuwe impuls hard nodig heeft
Meer van
Lewis Hamilton

Nu Hamilton eindelijk zijn eerste F1-overwinning voor Ferrari heeft behaald, wie deed er dan nog langer over?

Formule 1
Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Nu Hamilton eindelijk zijn eerste F1-overwinning voor Ferrari heeft behaald, wie deed er dan nog langer over?

De theorie van Sainz over de doorbraak van Hamilton bij Ferrari

Formule 1
Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
De theorie van Sainz over de doorbraak van Hamilton bij Ferrari

Verstappen en Sainz doen beroep op FIA, maar F1-fabrikanten moeten in spiegel kijken

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Canada
Verstappen en Sainz doen beroep op FIA, maar F1-fabrikanten moeten in spiegel kijken

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

Rearview Mirror: De dag waarop Niki Lauda ontdekte dat hij vervangbaar was

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Jules de Graaf
Rearview Mirror: De dag waarop Niki Lauda ontdekte dat hij vervangbaar was

Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Barcelona

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Door Erwin Jaeggi
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Barcelona

Red Bull slachtoffer van FIA’s meetmethode? Wat de ADUO-cijfers echt betekenen

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Door Ronald Vording
Red Bull slachtoffer van FIA’s meetmethode? Wat de ADUO-cijfers echt betekenen

Waarom de F1-sprint een nieuwe impuls hard nodig heeft

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Filip Cleeren
Waarom de F1-sprint een nieuwe impuls hard nodig heeft
Bekijk meer