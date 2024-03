Hamilton na uitvalbeurt: "Mijn slechtste seizoenstart in F1 ooit"

Met de zevende plaats in Bahrein, de negende plaats in Saudi-Arabië en een uitvalbeurt in Australië kent Lewis Hamilton een dramatische seizoenstart in 2024. Een snelle blik in de statistieken toont aan dat het zelfs zijn slechtste is, aangezien hij alle jaren - op 2009 na - minstens één keer op het podium stond in de eerste drie races van het seizoen. Hij heeft slechts acht punten behaald in drie races en staat daarmee op de tiende plaats in het kampioenschap. In Australië schommelden de prestaties opnieuw en na een sterke derde vrije training werd hij slechts elfde in de kwalificatie om zijn W15 al in ronde 15 naast de baan te moeten parkeren vanwege motorproblemen.

"Dit is de slechtste seizoenstart die ik ooit heb gehad", stelt de duidelijk teleurgestelde Hamilton na de race in Melbourne. Gevraagd of het nog slechter is dan 2022 en 2023, antwoordt hij: "Oh ja, zeker weten. En het is volgens mij slechter dan 2009." Dat jaar begon hij met een diskwalificatie, gevolgd door de zevende en zesde plaats. De Mercedes-coureur, die volgend jaar naar Ferrari verkast, spreekt van een prima race tot aan zijn uitvalbeurt. "Ik had nieuwe zachte banden omdat ik Q3 niet bereikte en had een undercut op een paar coureurs. Het tempo was prima. Het was niets bijzonders, maar ik liep in en was iets sneller dan de coureurs voor me. En toen gaf de motor de geest."

Ondanks deze slechte seizoenstart blijft Hamilton positief over zijn kansen om dit seizoen nog terug te slaan. "Ik voel me verrassend genoeg best goed", geeft hij aan. "Ik probeer het allemaal in perspectief te plaatsen. Het had veel erger gekund. Ik ben heel dankbaar dat ik hier ben en heb echt genoten van mijn tijd in Australië. Ik geniet er nog steeds van om met het team te werken. Natuurlijk zou ik graag voor zeges willen strijden en daadwerkelijk over de finish komen in races. Het is nooit geweldig om hier naartoe te komen en niet eens de helft van de race te rijden. Maar ik weet zeker dat we zullen terugslaan en dat we er weer bovenop zullen komen. We moeten gewoon blijven doorwerken. Het is makkelijk om je te laten meeslepen en je te focussen op één ding. Maar het grotere plaatje is zeker ons focuspunt. Je moet je ook realiseren dat je niet alles onder controle hebt. Je raakt gefrustreerd omdat je geen controle hebt. Ik ben niet blij, maar zal morgen een geweldige dag tegemoet gaan."