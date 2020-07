Hamilton ontloopt gridstraf en behoudt tweede startplek in Oostenrijk

Hamilton moest zich om 18.15 uur melden bij de stewards voor vermeende incidenten tijdens de kwalificatie. Om te beginnen zou de wereldkampioen niet afdoende van het gas zijn gegaan na het uitstapje van teamgenoot Valtteri Bottas door het grind. De Fin reed voor Hamilton op de baan waardoor de Brit had moeten liften - om precies te zijn tussen de bochten vijf en zeven.

Hamilton verbeterde zijn persoonlijke toptijd echter in die bewuste ronde, hetgeen argwaan opwekte bij de stewards. Vorig jaar kreeg Max Verstappen voor een vergelijkbaar vergrijp in Mexico immers nog drie plekken gridstraf, het kostte hem destijds pole-position. Hamilton liet in de verdediging echter weten dat hij in de betreffende bochten geen gele vlaggen heeft gezien. In plaats daarvan zou er juist een groen licht hebben gebrand langs de baan. Na bestudering van verschillende onboardbeelden gaat de wedstrijdleiding in deze lezing mee. Er werd weliswaar met gele vlaggen gezwaaid, maar tegelijkertijd stond het licht op groen. Door deze tegenstrijdige signalen is Hamilton vrijgesproken en ontvangt hij geen gridstraf.

Daarnaast werd Hamilton ook nog verdacht van het overschrijden van de baanlimieten tijdens zijn op één na snelste ronde in Q3. Hij zou in bocht 10 met vier wielen buiten de witte lijn zijn gekomen. Voor dat voorval is hij wel berispt, al doet die overtreding geen enkele pijn. De snelste ronde bleef namelijk wel fier overeind, waardoor Hamilton zondag alsnog vanaf de tweede startpositie mag vertrekken. Max Verstappen start daardoor 'gewoon' als derde.