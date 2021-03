Hamilton over eenjarig contract: “Wil niet ver vooruit plannen”

Het feit dat de Brit begin februari voor maar één seizoen bijtekende bij de kampioensformatie, leidde tot de nodige speculatie. Was de korte duur van de nieuwe verbintenis een wens van Mercedes en mede ingegeven door de naar verluidt exorbitante salariseisen van de zevenvoudig kampioen? Of was het juist Hamilton die zich hard maakte voor een eenjarige overeenkomst, zodat hij zijn opties na 2021 open kon houden? Mocht hij dit jaar voor de achtste keer de wereldtitel veroveren - wat niet ondenkbaar is - dan heeft hij immers alles bereikt wat hij bereiken kan.

Hamilton liet dinsdag bij de presentatie van de nieuwe Mercedes-auto voor het Formule 1-seizoen 2021 in elk geval weten dat hij voorstander was van een eenjarige deal. “Ik bevind me in de bevoorrechte positie dat ik tot nu toe het meeste heb bereikt wat ik wilde bereiken”, vertelde Hamilton na de onthulling van de W12. “Dus er is geen echte noodzaak om al te ver vooruit te plannen.” Ook de situatie rond het coronavirus lijkt mee te hebben gespeeld. “Daarnaast leven we momenteel in een vrij aparte tijd”, voegde de 95-voudig Grand Prix-winnaar, die vorig jaar één race miste omdat hij besmet was geraakt met COVID-19, toe. “Om deze redenen wilde ik graag een contract voor één jaar. Dan kunnen we het er later nog wel een keer over hebben of we langer door willen gaan. En indien nodig voegen we er steeds één [jaar] aan toe.”

Hamilton gaf verder aan dat het worden van achtvoudig Formule 1-kampioen, waarmee hij definitief Michael Schumacher voorbij zou zijn wat betreft het aantal wereldtitels, niet zijn voornaamste ambitie is voor 2021. “In het verleden ging het me alleen om het winnen van kampioenschappen. Vorig jaar is er veel gesproken over gelijkheid en inclusiviteit. Er is veel over gezegd. Dit jaar moeten we ervoor zorgen dat er ook actie wordt ondernomen en pushen voor diversiteit. Dat is wat mij vooral drijft. Natuurlijk willen we ook graag winnen. Daar werkt iedereen in het team natuurlijk hard voor. Dus mijn doel is ook om te leveren, voor hen.”

