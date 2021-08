Sinds begin 2017 vormen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas de line-up van het Mercedes F1 Team. Sindsdien won de Brit viermaal de wereldtitel en werd het merk met de ster viermaal op rij constructeurskampioen. Het is op basis van die resultaten niet meer dan logisch dat Hamilton die samenwerking graag nog even wil voortzetten. Bij Mercedes twijfelt men: doorgaan met de ervaren maar momenteel niet in topvorm verkerende Bottas, of kiezen voor de jeugd met protegé George Russell? Voor beide keuzes valt wat te zeggen.

De regerend wereldkampioen liet zich al vaker positief uit over Bottas, maar de uiteindelijke keuze wordt gemaakt door teambaas Toto Wolff en de zijnen. De Oostenrijker liet eerder nog weten dat hij Hamilton niet heeft gehoord over zijn voorkeuren, maar volgens Hamilton is dat wel het geval. Toen Motorsport.com aan de Brit vroeg in hoeverre hij betrokken wordt in het beslissingsproces, antwoordde hij: “Toto is een geweldige leider en zoals ik al vaker gezegd heb, hebben we continu contact. Uiteraard praten we over dergelijke zaken. En we maken natuurlijk allemaal deel uit van hetzelfde team. We willen het beste voor het team, we willen meer kampioenschappen winnen. Daarom hebben we dit soort gesprekken. De uiteindelijke beslissing ligt bij hem en bij het bestuur van Mercedes. Ik maak deel uit van het team dus ik zal de beslissing natuurlijk steunen. Op dit moment steek ik al mijn energie in dit seizoen.”

Als het aan Hamilton ligt, dan blijft Bottas ook in 2022 bij de kampioensformatie: “Ik heb in het verleden mijn loyaliteit aan het adres van Valtteri al vaker uitgesproken. We werken ongelofelijk nauw samen. Onze werkrelatie is beter dan ooit tevoren.”

