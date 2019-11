Hamilton: "Twijfels over toekomst? Mercedes blijft wel in F1"

Mercedes is dit Formule E-seizoen, dat afgelopen weekend is begonnen in Riyad, voor het eerst met een eigen fabrieksteam actief in de elektrische raceklasse. Hoe graag Mercedes in die klasse wil slagen, blijkt wel uit de handel en wandel van Toto Wolff. De F1-teambaas liet de Grand Prix van Brazilië aan zich voorbij gaan voor 'belangrijkere zaken' en gaf vervolgens wel acte de présence bij de Formule E-ouverture.

Het bleek eens te meer een voedingsbodem voor talloze geruchten, die sinds de motorendeal met McLaren sowieso al niet van de lucht zijn. Maar Hamilton maakt zich geen zorgen over Mercedes' toekomst in de Formule 1. "In wat voor opzicht dan? Nee, Mercedes blijft hier wel hoor. Ik ben er aardig zeker van dat Mercedes in de Formule 1 blijft", verkondigde hij in Abu Dhabi tegenover onder meer Motorsport.com.

"Momenteel maak ik me geen zorgen. Maar de bestuursleden zijn er dit weekend ook bij, dus ik zal het nog wel even dubbelchecken. Zij zijn 'hardcore racers', dus ik ben er aardig van overtuigd dat ze wel willen blijven", heeft de zesvoudig wereldkampioen alle vertrouwen in een langer verblijf van zijn werkgever. Dat het merk met de ster na zes opeenvolgende topjaren eigenlijk niets meer te winnen heeft en alleen nog maar kan verliezen, doet daar volgens hem weinig aan af. "Dat is eigenlijk ieder jaar hetzelfde. Iedere winter hebben we dezelfde aanpak en streven we naar extreem hoge doelen, die bijna niet te bereiken zijn. Voor ons verandert er dus weinig."

Over het nagenoeg afgelopen seizoen is Hamilton overigens uitermate tevreden. Brazilië ging niet vlekkeloos en Hockenheim - waar het juist een groot jubileumfeest had moeten worden - werd een zeperd, maar verder is de Brit uitermate te spreken over het seizoen van zijn team. "Als ik puur naar het team kijk, zou ik dat met het cijfer 9,6 op een schaal van tien beoordelen. Vooral omdat er altijd ruimte voor verbetering moet blijven en we ook niet het hele jaar perfect zijn geweest. Ik geef mezelf eigenlijk nooit een cijfer, maar het is duidelijk dat er op dat vlak ook nog ruimte voor verbetering is."