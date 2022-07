Lewis Hamilton gaf zaterdag in Q3 negen tienden toe op de snelste tijd van polesitter Charles Leclerc en vertrok de race als vierde. Tot aan de race kon Mercedes nog geen potten breken met de nieuwe onderdelen op de W13. De snelheid in de race was nog een groot vraagteken, maar die viel eigenlijk niet tegen. De Brit kon het tempo van Leclerc en Max Verstappen niet bijhouden, maar hield Sergio Perez keurig achter zich. De crash van Leclerc bracht Hamilton uiteindelijk naar P2 en die positie gaf de zevenvoudig wereldkampioen niet meer uit handen. In meer dan 30 graden haalde hij het podium.

"De race was best zwaar, mede omdat mijn drinksysteem het niet deed", trapt Hamilton kort na de finish af tegen voormalig Formule 1-coureur David Coulthard. "Maar gezien de achterstand die we nog hebben op deze gasten [Red Bull], is dit een geweldig resultaat. Qua betrouwbaarheid heeft ons team het echt goed voor elkaar. Allereerst wil ik de mensen in de fabrieken en het team hier op locatie mijn felicitaties geven. Zonder hen was dit podium niet mogelijk. George deed het ook nog eens geweldig."

Op de vraag van de Schot hoeveel gewicht Hamilton ongeveer is kwijtgeraakt, antwoordt hij. "Ik denk rond de drie kilo." De blik van Hamilton kan meteen op de Grand Prix van Hongarije die volgende week zondag plaatsvindt. Wat verwacht de Mercedes-coureur daar? "Het wordt lastig om Red Bull Racing en Ferrari te verslaan gezien hun racetempo. Ik hoop dat we updates meenemen en in ieder geval weer een stap gaan maken. Hier in Frankrijk was ook te zien dat we in de race in ieder geval een beetje op ze kunnen leunen. Hopelijk zitten we er in Hongarije nog dichter bij."

Video: Hamilton pakt Perez meteen bij de start