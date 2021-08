Hamilton trots op statement van Vettel in strijd voor inclusiviteit

Sebastian Vettel is al sinds vorig jaar erg uitgesproken over zaken als duurzaamheid, racisme en inclusiviteit. In Hongarije baarde hij opzien door zich openlijk te manifesteren tegen de anti-LGBTQ+-wetgeving in het Oost-Europese land. Op donderdag droeg de viervoudig wereldkampioen een paar sneakers in regenboogkleuren. In zijn auto droeg hij later een helm met hetzelfde regenboogpatroon en voor aanvang van de race verscheen hij in een regenboogkleurig shirt met daarop de woorden ‘Same Love.’

Vettel kreeg voor het dragen van dat shirt tijdens het Hongaarse volkslied een berisping van de wedstrijdleiding, omdat hij het protocol schond. Ook Carlos Sainz, Valtteri Bottas en Lance Stroll kregen een reprimande. Zij hielden tijdens het volkslied hun zwarte ‘We Race As One’ shirts aan. Voorafgaand aan de uitspraak van de FIA had Vettel al gezegd dat “blij zou zijn als gediskwalificeerd zou worden” voor het dragen van zijn regenboogshirt: “Ze kunnen met me doen wat ze willen, het maakt me niet uit. Ik zou het zo weer doen.”

Ook Lewis Hamilton had zich voor de Grand Prix van Hongarije via zijn sociale media uitgesproken tegen het LGBTQ+-beleid van de Hongaarse overheid. Gevraagd naar het T-shirt van Vettel, prees Hamilton zijn Duitse collega:. “Ik denk dat het geweldig is dat Seb dit weekend een standpunt heeft ingenomen, om zich uit te spreken voor diegenen in de LGBTQ+-gemeenschap hier”, zei Hamilton. “Ik heb er aan het begin van het weekend over gesproken. Ik denk dat het belangrijk voor hem was om dit te doen. Hij zal waarschijnlijk niet al te veel problemen krijgen. Maar we moeten een standpunt innemen. We streven naar diversiteit en inclusiviteit, en die gemeenschap valt daar voor honderd procent onder. Ik ben trots op hem.”

Hongarije voerde vorige maand een wet in die het verbiedt om homoseksualiteit of transgenderkwesties uit te beelden of te onderwijzen aan jongeren onder de achttien jaar. Dit leidde tot internationale veroordeling. De Europese Unie heeft al juridische stappen tegen Hongarije aangekondigd en een flink aantal EU-lidstaten heeft de wet veroordeeld als een “flagrante vorm van discriminatie op grond van seksuele geaardheid, genderidentiteit en -expressie.”

“Het is natuurlijk niet aan ons om de wet te maken, en dat is ook niet onze rol”, zei Vettel donderdag over deze kwestie. “Maar ik denk dat het uitspreken van onze steun aan degenen die erdoor worden getroffen dat wel is.”

