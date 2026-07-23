Hamilton trots op F1-ommekeer en grapt over toekomstige documentaire
De zevenvoudig wereldkampioen is in de F1-campagne van 2026 waarschijnlijk weer terug op zijn best, minder dan een jaar na een van de slechtste seizoenen uit zijn carrière
Lewis Hamilton straalde van trots over zijn ommekeer in de Formula 1-campagne van 2026, amper een jaar nadat hij zichzelf tijdens de Hungarian Grand Prix “nutteloos” had genoemd.
De zevenvoudig wereldkampioen strandde vorig seizoen in Budapest in Q2, terwijl Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc pole pakte, wat leidde tot een zeer sombere Hamilton.
Hij beweerde zelfs dat Ferrari hem moest vervangen, te midden van een teleurstellend debuutseizoen bij de Scuderia, dat Hamiltons worsteling met groundeffect-auto’s compleet maakte.
Maar de reglementswijziging voor 2026 is veel gunstiger geweest voor de 41-jarige, die eindelijk in een Ferrari rijdt waarin zijn ontwikkelingsinput is meegenomen en profiteert van persoonlijke veranderingen.
Het heeft ertoe geleid dat Hamilton dit weekend bij de Hungarian GP aankomt als tweede in het kampioenschap, geholpen door zijn eerste zege in bijna twee jaar in Barcelona in juni.
“Ik ben trots op iedereen in het team en ik ben ook absoluut trots op mezelf dat ik mezelf uit de positie heb gehaald waarin ik zat,” zei Hamilton, die 45 punten achter kampioenschapsleider Kimi Antonelli staat.
“Op een dag, wanneer ik mijn documentaire maak, zal ik jullie alles vertellen over dat weekend [Hongarije 2025] en wat daaraan voorafging. Maar om daarvandaan te komen, zelfs richting deze week, voelde ik veel van vorige week, en ik kwam hier aan op een wereld van verschil ten opzichte van waar ik vorig jaar stond, waar ik echt dankbaar voor ben.
“Echt dankbaar voor wat we als team hebben ontwikkeld, de stukjes van de puzzel die zijn verschoven en samengekomen, en nu komen we hier met een geweldige auto, met een geweldig pakket als geheel, en eentje waarmee we kunnen vechten.”
Lewis Hamilton, Ferrari
Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Hamilton zou dit weekend veel vertrouwen moeten hebben, vooral omdat hij het record voor de meeste zeges in de Hungarian GP in handen heeft (acht) en het de plek is van zijn laatste pole in 2023.
Zijn Ferrari-team is in 2026 ook de naaste uitdager van Mercedes geweest, als enige renstal die in twee (Barcelona en Silverstone) van de 10 rondes zeges van de Silver Arrows heeft afgesnoept.
Er is een goede kans om er op de Hungaroring drie van te maken, aangezien het circuit veel langzame tot middellange bochten telt, wat een sterk punt is van de SF-26.
Maar teamgenoot Leclerc wil de verwachtingen graag temperen, aangezien Ferrari in Monaco ook aantoonbaar de favoriet was, maar een rommelig weekend kende vergeleken met de foutloze Antonelli.
“Ik verwacht persoonlijk nog steeds dat Mercedes de maatstaf is,” zei Leclerc. “Ze zullen heel moeilijk te verslaan zijn over één kwalificatieronde.
“Maar het is ook waar dat het een circuit is dat op papier iets beter bij onze auto zou moeten passen. Natuurlijk heb je autokarakteristieken, je hebt zwakke punten, je hebt sterke punten, en waarschijnlijk ligt onze kracht in de balans in de bochten en de grip die we hebben.
“Op een circuit als dit is dat heel belangrijk. Dus we zitten er misschien iets dichterbij, maar uiteindelijk draait het allemaal om de uitvoering.
“Als je er een beetje naast zit, zoals we in Monaco hebben gezien, waar we niet precies in het juiste window van de auto zaten, verlies je meer dan wat de autokarakteristieken je op een gunstig circuit opleveren.
“Dus dat is echt waar we ons op proberen te richten.”
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