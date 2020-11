Grote namen hopen op positief effect van F1-race op Saudi-Arabië

Donderdag kondigde de F1 aan dat Saudi-Arabië vanaf 2021 onderdeel wordt van de kalender als onderdeel van een samenwerking met het land voor de lange termijn. In eerste instantie vindt de race plaats op een stratencircuit in Jeddah, vanaf 2023 moet de race op een nieuw complex in Qiddiya gehouden worden. Nog voor de aankondiging uitte mensenrechtenorganisatie Amnesty International forse kritiek op de race, die volgens de organisatie gezien moet worden als onderdeel van de pogingen om het imago van het land te verbeteren door middel van het organiseren van sportwedstrijden.

Mercedes-teambaas Toto Wolff is echter van mening dat sport ‘voor eenheid’ moet zorgen en dat het moet helpen om ‘de wereld een betere plek te maken’. “We hebben gezien dat er een positieve discussie rond de F1 was omdat we over de hele wereld racen”, zei Wolff, die in 2019 aanwezig was bij de Formule E-race in het Saudische Diriyah. “Als bezoeker weet je nooit hoe de zaken gaan. Maar wat ik zelf gezien heb, en dat is het enige waar ik iets over kan zeggen, was een geweldig evenement zonder segregatie, waarbij mannen en vrouwen genoten van het sportevenement. We moeten ergens beginnen. Wat ik heb gezien is dat het ergens is begonnen en ik geloof dat we er alles aan moeten doen om van de wereld een betere plek te maken.”

Ook regerend wereldkampioen Lewis Hamilton sprak zich over de kwestie uit. Hij weet naar eigen zeggen niet voldoende over de mensenrechtenschendingen in Saudi-Arabië en legt de nadruk vooral op de initiatieven die de F1 dit jaar geïntroduceerd heeft rond gelijkheid. “Ik denk dat het belangrijk is dat ik precies weet wat het probleem is voordat ik daar commentaar op geef”, vertelde de Mercedes-coureur. “We hebben dit jaar al de positieve verandering gezien dat we ons als sport meer toewijden en steun beginnen te geven aan mensenrechten, gelijkheid en inclusiviteit. Het feit is dat we momenteel al deze landen bezoeken maar dat we geen positief effect voor de lange termijn teweegbrengen, ondanks dat het geweldige evenementen zijn. De vraag is of we dat kunnen? Kunnen wij onderdeel zijn van het aan het licht brengen van dergelijke veranderingen en ze aanmoedigen om te veranderen?”

Het opstellen van de F1-kalender is geen taak van de teams en Red Bull Racing-teambaas Christian Horner vertrouwt daarom op de beslissingen die de F1 en de FIA nemen over de landen die de sport bezoekt. “Als we ons inschrijven voor het kampioenschap, bepalen we niet waar we heen gaan. We tekenen voor deelname aan alle races. We vertrouwen erop dat de FOM en de FIA het noodzakelijke onderzoek hebben gedaan en beslissingen nemen die juist zijn voor de belangen van de sport. We zijn geen politieke organisatie. Sport moet niet als iets politieks gezien worden", meent Horner, ondanks dat Red Bull in 2019 een bijeenkomst van de Britse conservatieve partij organiseerde in de aanloop naar de verkiezingen aldaar. "Daarom vertrouwen wij erop dat zij [de F1 en de FIA] de juiste beslissingen nemen. Wij zullen dan aanwezig zijn bij de races die op de kalender staan en we doen dan ons best om zo goed mogelijk te presteren bij die races.”