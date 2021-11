Hamilton bovenaan ondanks moeizaam begin, Verstappen tweede

Het Autodromo José Carlos Pace vormt dit weekend het decor van de derde en laatste sprintrace van het Formule 1-seizoen 2021. Het aangepaste weekendformat betekent dat de eerste vrije training nog vele malen belangrijker is dan in de gebruikelijke opzet. Het is immers de enige sessie waarin coureurs op zoek mochten naar een geschikte afstelling. Inmiddels is parc fermé van kracht, waardoor coureurs de kwalificatie en de races moeten afwerken met de huidige afstelling.

Red Bull aardig uit startblokken, Hamilton klaagt in openingsfase

Het verklaart meteen waarom de Braziliaanse toeschouwers bijzonder veel baanactie kregen voorgeschoteld op vrijdagmiddag. Nagenoeg alle teams waren er als de kippen bij toen het licht aan het eind van de pitstraat op groen sprong voor een uur trainingstijd. Van al die mannen kwam Max Verstappen als snelste uit de startblokken. Helmut Marko heeft aangegeven dat de Red Bull-auto complexer is dan het exemplaar van Mercedes, maar van een moeizame start voor Red Bull Racing was in Sao Paulo geen sprake. Sterker nog: de rollen waren in de beginfase eigenlijk omgedraaid.

Verstappen opende het bal op mediums en versnelde niet veel later tot 1.10.189. Teamgenoot Sergio Perez wist op dezelfde compound als tweede aan te sluiten, al bedroeg het gat in de openingsfase nog ruim zes tienden. Dat die marge toch P2 opleverde zegt iets over het begin van Verstappen, maar ook zeer zeker over de openingsfase van Mercedes. Die was namelijk nog niet zoals gewenst bij het kampioensteam. Lewis Hamilton, die naar een nieuwe verbrandingsmotor heeft gegrepen en zondag vijf plaatsen achteruit gaat, liet dan ook via de boordradio weten: "De voorkant voelt heel erg slecht aan, we moeten echt een andere oplossing vinden." De regerend wereldkampioen moest inclusief een slipstream van Kimi Raikkonen achtenhalve tienden toegeven op de snelste Red Bull.

De snelste Red Bull-coureur was op dat moment nog altijd Verstappen, al wist Perez het gat met een extra run op mediums wel te verkleinen tot 0,020 van een seconde. In het kielzog van de Mexicaan liet Charles Leclerc zien dat ook Ferrari best een aardig woordje mee kan spreken op het compacte circuit, door zich op de gele band keurig tussen de Red Bull-rijders te nestelen.

Mercedes draait het om, Perez geeft weinig toe op Verstappen

Op dat moment moesten de softs echter nog voor de dag worden gehaald door de topteams voor de gebruikelijke kwalificatiesimulaties. Wederom opende Red Bull de debatten en wederom opende Verstappen als snelste man. De WK-leider liet de klok ditmaal stoppen op 1.09.417, al moet gezegd dat de marge naar achteren meteen klein was. Dat bleek in eerste instantie nog te danken aan Perez, die de smaak goed te pakken heeft in zijn Red Bull en slechts 0,075 seconde toegaf op zijn doorgaans snellere teamgenoot. Het is eigenlijk precies zoals Horner en Marko het graag van hem zien: een tweede coureur die er dicht genoeg bij zit om de concurrentie punten af te snoepen.

Dat gaat in eerste instantie om het team van Mercedes, al kreeg de brigade van Toto Wolff alsnog de geest in de slotfase. Er is geluisterd naar Hamiltons feedback en de veranderingen bleken net op tijd hun vruchten af te werpen. De Brit wist de toptijd van Verstappen te pakken met 0.069 van een seconde en zette niet veel later nog een tandje bij. Hamilton bracht 1.09.050 op het bord en toonde zich ruim drie tienden sneller dan zijn titelrivaal. Daarbij moet wel gezegd dat Verstappen de laatste runs op softs liet schieten en voor een gebruikt setje koos. De Limburger moest zodoende genoegen nemen met P2, voor Perez en Bottas. Achter deze 'usual suspects' toonden Pierre Gasly en Ferrari zich best of the rest, hetgeen voor de Scuderia belangrijk kan blijken voor P3 bij de constructeurs. De McLaren-rijders waren in de eerste training slechts op de plekken vijftien en negentien te vinden, al is dat vooral te danken aan hun runs op mediums in plaats van softs.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Brazilië begint vanavond om 20.00 uur Nederlandse tijd. Alle baanactie is dan weer rechtstreeks te volgen in het liveblog van Motorsport.com Nederland.

Uitslag: Eerste vrije training GP Brazilië