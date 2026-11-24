Formule 1 GP van Las Vegas

Lewis Hamilton: topsnelheidstekort Ferrari was “bruut” in F1 GP Las Vegas

Hamilton was geschokt door het gebrek aan snelheid van de SF-26 op de rechte stukken van het stratencircuit in Nevada

Benjamin Vinel

Gepubliceerd: 24 nov 2026, 07:43

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Ferrari-Formule 1-coureur Lewis Hamilton zegt dat het tekort aan topsnelheid van de SF-26 op de lange rechte stukken in Las Vegas nog “brutaler” bloot kwam te liggen dan hij had verwacht.

Hamilton en Charles Leclerc sneuvelden allebei in Q2 en finishten de race als zevende en tiende. Hun potentieel ging verloren door een tijdstraf van 10 seconden voor allebei, waaronder één voor Leclerc omdat hij zijn teamgenoot raakte, wat de situatie er niet beter op maakte.

Lees ook:

De werkelijke snelheid van Ferrari was beter dan in de kwalificatie. Het team bleef het grootste deel van de race binnen vijf seconden van de leider, maar Hamilton vond dat het gebrek aan snelheid op het rechte stuk duur uitpakte nu het ‘jojo’-racen terugkeerde in de F1.

“We wisten dat we op de rechte stukken snelheid tekortkomen, maar we hadden niet verwacht dat het hier met die lange rechte stukken zo bruut zou zijn”, zei de Brit.

“Het was steeds belangrijk om achter een auto te zitten. Als je naar voren wilt, moet je altijd zorgen dat je in de slipstream zit. Anders ben je gewoon een sitting duck voor de mensen om je heen.

“De Mercedes en de Red Bull, hun vermogen op het rechte stuk is indrukwekkend. Echt indrukwekkend.

“Mijn motor zat op de limiet, er kwam niets meer bij. Ik drukte zo hard als ik kon op de knop om in te halen.”

Hamiltons topsnelheid in de race was 316,7 km/u, opvallend genoeg 13,4 km/u minder dan de 330,1 km/u van de snelste man, Leclerc. De beste Mercedes en Red Bull kwamen respectievelijk tot 320,6 km/u en 314,3 km/u.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Manuel Eletto

“Ik heb zo hard gevochten als ik kon en alles gegeven om vandaag die punten te pakken. We kregen alleen constant met uitdagingen te maken. Ik heb gewoon mijn hoofd erbij gehouden”, vervolgde de Ferrari-coureur, voordat hij reageerde op zijn straf voor het verlaten van de baan en het behalen van voordeel.

“Tien seconden was krankzinnig en heel, heel streng”, vond hij. “Ik probeerde een botsing met de McLaren te voorkomen. Ze hadden me ook gewoon kunnen zeggen dat ik de plek moest teruggeven. Tien seconden stop-and-go is gestoord.

“Maar ik kwam terug, raakte weer betrokken bij het gevecht en zag Max voor me rijden.” Zo behoorlijk was de snelheid van Ferrari, maar teambaas Fred Vasseur had moeite om iets positiefs te zien nadat zijn coureurs opnieuw met elkaar in aanraking kwamen.

“Ik wil niet zeggen dat de snelheid goed was of wat dan ook, want voor mij is dat vandaag anekdotisch”, zei de Fransman streng. “Natuurlijk had ik een positief gevoel toen we terugkwamen en McLaren inhaalden en zo. Maar eerlijk gezegd ligt dat onderwerp niet op mijn bureau.”

Aanvullende verslaggeving door Cihangir Perperik en Ronald Vording

Lees ook:

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





Peugeot stopt in WEC, Citroën en Opel bouwen Formule E-programma's af



WEC



WEC WEC 2 u



Peugeot stopt in WEC, Citroën en Opel bouwen Formule E-programma's af





Marc Márquez: 'Mijn instincten beteugelen was de sleutel tot MotoGP-titel 2026'



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Portugal



2 u



Marc Márquez: 'Mijn instincten beteugelen was de sleutel tot MotoGP-titel 2026'





Waarom Ferrari denkt dat geschreven regels niet helpen bij Leclerc en Hamilton



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Las Vegas



2 u



Waarom Ferrari denkt dat geschreven regels niet helpen bij Leclerc en Hamilton





F1 tijden: volledig tijdschema GP Qatar 2026



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Qatar



2 u



F1 tijden: volledig tijdschema GP Qatar 2026

Vorig artikel Max Verstappen blijft liever thuis, maar vertrouwt op F1-garanties voor Midden-Oosten

Volgend artikel F1 tijden: volledig tijdschema GP Qatar 2026

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Benjamin Vinel





Lewis Hamilton: ‘Charles Leclercs mindset heeft ons vandaag veel punten gekost’



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



1 d



Lewis Hamilton: ‘Charles Leclercs mindset heeft ons vandaag veel punten gekost’





Isack Hadjar krijgt straf na ophouden van George Russell in GP Las Vegas



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



2 d



Isack Hadjar krijgt straf na ophouden van George Russell in GP Las Vegas





On this day: Senna pakt een van de spannendste zeges in de F1-geschiedenis



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 7 m



On this day: Senna pakt een van de spannendste zeges in de F1-geschiedenis

Meer van

Lewis Hamilton





F1-update: Zo is Verstappen Mercedes te slim af geweest in Vegas, Ferrari-coureurs clashen weer



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



1 d



F1-update: Zo is Verstappen Mercedes te slim af geweest in Vegas, Ferrari-coureurs clashen weer





Vasseur woedend na nieuwe 'onprofessionele' Ferrari-clash: 'Hetzelfde verhaal als in Mexico'



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



2 d



Vasseur woedend na nieuwe 'onprofessionele' Ferrari-clash: 'Hetzelfde verhaal als in Mexico'





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



22 d



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico

Meer van

Ferrari





Wie sliep vannacht het slechtst: Charles Leclerc



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



1 d



Wie sliep vannacht het slechtst: Charles Leclerc





Charles Leclerc: Ferrari moet oplossing vinden voor 'onacceptabele' vete na clash met Lewis Hamilton



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



2 d



Charles Leclerc: Ferrari moet oplossing vinden voor 'onacceptabele' vete na clash met Lewis Hamilton





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



1 m



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 18 d



Door Ronald Vording



Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



22 d



Door Jake Boxall-Legge



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico





Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



22 d



Door Stuart Codling



Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



24 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer